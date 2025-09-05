Franco Colapinto cerró último en la segunda práctica de Monza

Franco Colapinto no pudo escapar del último puesto en la segunda práctica libre del Gran Premio de Monza. El argentino registró un tiempo de 1:21.564, a más de un segundo y medio del británico Lando Norris, ganador de la sesión con 1:19,878.

Fue sin dudas un viernes negro para la escudería francesa Alpine. Colapinto no corrió en la FP1 porque Paul Aron, piloto de reserva, ocupó el segundo auto de la escudería y para colmo, sufrió un incidente con una mala maniobra que afortunadamente no terminó en choque.

La regla de la F1 establece que los equipos deben darle minutos de práctica a sus pilotos suplentes.

Williams cerró una buena segunda práctica, con Carlos Sainz Jr. en el tercer puesto, y el tailandés Alex Albon en el séptimo lugar.

En la FP2, Colapinto volvió a pista, pero terminó 20°, igual que Aron en la primera tanda. Pierre Gasly, su compañero de equipo, terminó 18°, apenas 442 milésimas más rápido que el argentino.

El fin de semana de Monza sigue con este cronograma:

Sábado 6 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 7 de septiembre