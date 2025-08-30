Franco Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto finalizó 16º en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos con un tiempo de 1:10.037 y no logró avanzar a la segunda tanda. El argentino cerró su última vuelta con un registro que lo ubicaba 15º, pero el japonés Yuki Tsunoda lo superó en el cierre y lo dejó afuera de la siguiente ronda.

En la segunda tanda, su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, también quedó afuera de la clasificación al terminar 14º. El francés quedó a +0.763 del mejor tiempo de la sesión, mientras que Colapinto había quedado a +0.766 en Q1.

De esta manera, los dos autos de Alpine quedaron eliminados antes de ingresar al grupo de los diez que definieron la pole.

El oriundo de Pilar llega a la carrera tras un fin de semana irregular en las prácticas: fue 18º en la primera, noveno en la segunda y último en la tercera.

En la clasificación de este sábado, terminó por delante de Nico Hülkenberg (Kick), Esteban Ocon y Oliver Bearman (Haas), y Lance Stroll (Aston Martin), que abandonó antes del final.

La competencia se disputará este domingo desde las 10:00 (hora argentina) en el circuito de Zandvoort, donde Colapinto buscará avanzar posiciones desde la octava fila.