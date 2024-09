El experimentado delantero de Belgrano de Córdoba, Franco Jara, afirmó que nunca se sabe si es bueno o malo que Boca venga golpeado, en la previa del partido de la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

En la previa del encuentro que tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra de Córdoba este sábado desde las 20, el futbolista de 36 años se refirió al complicado presente que vive el ´Xeneize´ tras las derrotas ante Racing y River en el Superclásico: “¿Qué sería golpeado? Es Boca. A veces no sabes si es bueno o es malo, pero si tiene la jerarquía, el plantel y la chapa para sacar cualquier situación adelante. Creo que no tenemos que confiarnos en eso y tenemos que jugarle como tiene que ser, por más de que venga en un momento que no es bueno”.

“Eso es bueno para nosotros, para ver qué estamos y a que apuntamos” agregó Jara afirmando que el partido ante Boca será una prueba importante para saber para qué está el ´Pirata´, duodécimo en la actual Liga Profesional de Fútbol con 21 puntos y a doce del líder Vélez. En cuanto a la tabla anual, los cordobeses están vigésimos con 35 unidades, a 43 de Huracán que actualmente es el último en clasificar a la Copa Sudamericana 2025.

Además, el ex delantero de Arsenal de Sarandí hizo referencia al defensor boquense Juan Barinaga que, hasta hace algunas semanas, vestía la camiseta celeste de Belgrano: “Uno cuando lo tiene de compañero sabe las cosas buenas y las cosas malas. Uno como viejo o jugador de experiencia, tiene que aprovechar eso”.

“Es un excelente jugador, le deseo lo mejor, le ha dado mucho a esta institución… Pero es Boca. Uno siempre tiene que estar preparado para cualquier situación, para cualquier sorpresa por más que venga golpeado. Hay que jugar como lo hacemos nosotros, un equipo que sea protagonista, más en nuestra cancha que tenemos que tratar de hacernos fuertes de local y ojalá nos quedemos con la victoria” añadió el goleador del ´Pirata´ en este certamen con seis goles.