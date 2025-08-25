Franco Mastantuono, el joven delantero argentino que llegó al Real Madrid procedente de River Plate en una cifra histórica para el fútbol local, ha dado un paso gigante en su promisoria carrera.

Su inclusión en el once inicial marca un hito significativo, consolidando la confianza que el entrenador Xabi Alonso ha depositado en él. El exjugador de River Plate ocupó un lugar en la alineación titular en lugar de Brahim Díaz, una situación que ya se había dado en el partido anterior contra Osasuna, que el Real Madrid ganó 1-0. En aquel encuentro, Mastantuono disputó poco más de 20 minutos y dejó pinceladas de su calidad, un anticipo de lo que estaba por venir. Su debut oficial en el primer equipo, a tan temprana edad, generó gran expectativa y fue destacado por los medios.

Xabi Alonso no escatimó en elogios para el oriundo de Azul en la conferencia de prensa previa al partido, resaltando sus cualidades que lo hacen un jugador especial. El director técnico español mencionó que Mastantuono “posee movilidad, capacidad de asociación con los que tiene alrededor; no solo hace su jugada individual”. Estas características, sumadas a su juventud y potencial, lo han convertido en uno de los favoritos del entrenador. Alonso también hizo referencia a sus primeros minutos en La Liga, calificándolos como "buenos".

La rápida adaptación y el ascenso meteórico de Mastantuono no solo son motivo de orgullo para el fútbol argentino, sino también una clara señal de su brillante futuro en el plano internacional. Considerado una joven promesa argentina que todos miran, su consolidación en uno de los clubes más importantes del mundo, a tan temprana edad, es un testimonio de su talento y dedicación. Este debut como titular es apenas el comienzo de lo que promete ser una carrera llena de éxitos para el joven atacante albiceleste en el Real Madrid.