Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid: "Se cumple un sueño"

Llegó el día tan esperado para Franco Mastantuono. El joven volante festejó sus 18 años de una manera soñada: fue presentado en uno de los clubes más importantes del mundo, como lo es el Real Madrid.

En una conferencia llena de emociones y elogios, el primero en tomar la palabra fue el presidente de la institución, Florentino Pérez, quien dimensionó el valor y el talento del juvenil argentino: "Tuvimos que esperar a hoy, 14 de agosto, día que cumple 18 años, pero llega a nuestro club uno de los talentos más grandes del mundo".

El ex-River debió esperar alcanzar la mayoría de edad para firmar el contrato con el Merengue, y usará el número 30 en la espalda en su debut en España, el mismo número que usó Lionel Messi cuando debutó en el Barcelona.

En paralelo, el presidente también se refirió al lazo que une al Real Madrid con los argentinos y agradeció a River: “Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América. Este club tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”, dijo el dirigente.

A su tiempo, fue Franco Mastantuono quien tomó la palabra y se mostró visiblemente entusiasmado con su llegada: “Se cumple un sueño para mí, llegar al club más importante del mundo”.

Con un discurso muy maduro para su edad, el joven nacido en River enamoró a los hinchas en pocos segundos: "Voy a dejar la vida por esta camiseta, que es mi sueño desde niño. Soy un hincha del Madrid dentro del campo. Gracias a Florentino, a Xabi y a todos los empleados del Real Madrid", sostuvo.