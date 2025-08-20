La noche del 20 de agosto de 2025 quedará grabada a fuego en la memoria de los hinchas de Racing Club. Y mostró una revancha más en el fútbol. Franco Pardo jugó 18 años en Belgrano, se fue libre a los 24 años, emigró a Estudiantes de Río Cuarto, Palestino, All Boys y Unión. En la noche lluviosa de Avellaneda fue figura en Racing por la Copa Libertadores.

Lo que parecía encaminarse a una dramática definición por penales contra Peñarol en la Copa Libertadores se transformó en una explosión de alegría gracias a un cabezazo inolvidable. El protagonista de esta hazaña fue Franco Pardo, el zaguero central que, a pesar de ser una de las caras nuevas en el plantel, se vistió de héroe.

El momento cumbre llegó en el cuarto minuto de adición del segundo tiempo. Con el director técnico Gustavo Costas ya pensando en la tanda de penales —incluso había sustituido al arquero Gabriel Arias por Facundo Cambeses con ese fin—, Gastón Martirena lanzó un tiro libre al segundo palo. Allí, Pardo se escabulló por detrás de la defensa de Peñarol y apareció solo. Con un cabezazo "imposible de detener" frente a Brayan Cortés, el balón se anidó en la red, sellando el 3-1 definitivo (3-2 en el global) y desatando el "grito de gol más estridente en la historia del Cilindro de Avellaneda".

Pardo, un cordobés de 28 años, llegó a la Academia como un "plan B" luego de que se frustrara la llegada de Ignacio Vázquez, capitán de Platense. Su arribo desde Unión de Santa Fe estuvo rodeado de cierta polémica sobre el uso de su cláusula de rescisión, aunque desde Santa Fe se aclaró que se activó una "obligación de venta pactada previamente". Más allá de las especulaciones, Pardo ya había sido dirigido por Gustavo Costas en 29 encuentros durante su paso por el equipo chileno Palestino.

Este tanto no fue uno más para Pardo: fue su primer gol con la camiseta de Racing en tan solo su séptimo encuentro. La emoción fue incontrolable tras el pitazo final. Entre lágrimas, el zaguero relató lo que sintió en el momento del impacto: "Cuando la agarré sabía que entraba, la agarré muy fuerte". Su celebración, colocando el balón debajo de su camiseta, fue una emotiva dedicatoria a su familia y al "bebé que estamos esperando". Visiblemente conmovido, Pardo afirmó: "Esto es para toda la vida, estoy cumpliendo un sueño. Feliz, feliz, muy feliz".

Con esta victoria agónica, Racing revirtió la derrota 1-0 sufrida en Uruguay y se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Su próximo rival será Vélez Sarsfield, que eliminó a Fortaleza de Brasil, garantizando así un semifinalista argentino en el certamen.