Ya hubieron varios problemas con los “Falsos negativos” y también con algunas polémicas decisiones en cuanto a jugadores con contactos estrechos con contagiados y que siguieron jugando. El Roland Garros ya tuvo varias bajas por este complicado virus y una de ellas es Fernando Verdasco.

El español, admitió haber contraído el virus en agosto de forma asintomática. En una carta publicada en sus redes sociales afirmó: “Luego de dos pruebas negativas en exámenes PCR volví a mi rutina. Me he hecho múltiples pruebas incluida la de Roma y en todas he dado negativo”. Luego sumó: “Volví a dar negativo en un test para Hamburgo el cual no decidí jugar para prepararme de la mejor manera de cara a Roland Garros”

Llegando a París cuenta en la carta que toda su familia dio negativo salvo él: “Traté de explicar mi situación e historial para que me dejaran hacer otro pero me lo negaron”. La organización no le permitió realizarse otro testeo pese a haber dado negativo en varias oportunidades.

Lo más sorprendente de todo, es que luego de toda esta situación, acudió a dos centros médicos distintos para realizarse la prueba y en ambos dio negativo. Dos pruebas PCR y una prueba de serología. “Esto podría pasarle a cualquier jugador y en mi opinión lo mínimo que que hay que hacer es hacer pruebas para evitar descalificaciones injustas. Quiero comunicar mi total frustración e indignación con la organización de Roland Garros por quitarme el derecho a participar” sentenció.

Vía Ignacio Rodriguez de Set Tenis