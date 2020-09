Lionel Messi parece no digerir la salida de su amigo Luis Suárez, transferido en las últimas horas por Barcelona a Atlético Madrid.

Lejos de relajar la relación, el rosarino parece tensarla aún más, tras el saludo de despedida. "A esta altura ya no me sorprende nada", dijo en un tramo de su escrito.

Messi se manifestó enojado también por los modos utilizados para dejar a un costado a Suárez en el nuevo proyecto de Ronald Koeman. El duro mensaje de Messi no deja de generar preocupación por el futuro de la relación del futbolista argentino y las autoridades de la entidad catalana.

Este es el texto de despedida: "Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos.

Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada.

Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo".