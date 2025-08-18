Talleres femenino empató sin goles ante Racing por la segunda fecha del torneo de AFA.

El equipo dirigido por Carlos Casteglione fue más que su rival pero no le alcanzó para romper la paridad. De esta manera, las matadoras suman cuatro puntos en la Zona B, igualando a River en lo más alto. Cabe recordar que las albiazules habían conseguido un buen triunfo en el debut ante Vélez por 2-1.

El once de Talleres formó con: Agustina Rufino; Stephanie Melgarejo, Magalí Pereyra, Josselyn Briceño, Abigail Macegosa; Ahelín Piña, Melani Morán; Azul Ludueña, Brisa Jara, Priscila Ellena; Catalina Primo.

Racing de Avellaneda suma su segundo empate tras el 2-2 que cosechó ante San Lorenzo.

El equipo académico formó con: Alicia Bobadilla; Milagros Otazú, Abril Reche, Adriana Sachs, Serena Rodríguez; Luciana Pérez, Melina Moreno, Dolores Maregatti, Sindy Ramírez; Stefanía Orrego y Agostina Holzheier, bajo la dirección de Héctor Bracamonte.

El partido se disputó en el predio Tita Mattiussi, en Avellaneda, Buenos Aires.