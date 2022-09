“¿Me vas a seguir todo el tiempo?”, le preguntó Messi a Castellano que se llevo la camiseta de Leo

Héctor Castellanos se considera un bendecido por haberle tocado la tarea de hacerle marca personal a Lionel Messi en el amistoso que la Selección argentina le ganó a Honduras.

No importa que Leo haya sido figura, marcado dos goles y quitárselo de encima cuando así lo quiso, pese a llevarse más de un golpe que enojó a los demás futbolistas argentinos.

Él dijo sentirse orgulloso por haber estado durante 90 minutos al lado del mejor del mundo y contó lo que vivió junto a él en el estadio Hard Rock de Miami.

El volante de contención que juega en el Motagua de Honduras fue quien, además, se quedó con la camiseta de Lionel Messi.

Qué le dijo Lionel Messi durante el partido

“Te seré honesto, esto me lo dijo siendo muy amable y tranqulo: ‘¿De verdad me vas a seguir todo el partido?’ Yo le respondí con un ‘la verdad que sí, crack’, y Leo se sonrió.

No me dijo más, de allí de vez en cuando me quedaba viendo como fastidiado, pero no me dijo nunguna grosería”.

Cómo hizo para llevarse la camiseta de Lionel Messi

“Yo me llevé la camiseta... gané mucho hoy (se ríe). Al fina del partido hicimos contacto visual, y justo le iba a hacer señas para intercambiar la camiseta, pero él se acordó y se la señaló ya que antes me había dicho que sí. Se la pedí en el momento en que me preguntó si lo iba a marcar todo el partido”.

Héctor Castellanos, el hondureño que se quedó con la camiseta de Messi: “Soy una persona Bendecida, fue un orgullo para mi marcar al mejor del mundo. Cosas del fútbol que gracias a Dios me permitió vivir. De Honduras para el mundo”.

Lionel Scaloni acerca de la marca personal sobre Messi