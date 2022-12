La última vez que se midieron ambos equipos data del año 2018, cuando se vieron las caras por el Mundial de Rusia. En aquella oportunidad, Croacia goleó por 3-0 a Argentina, por la segunda jornada de la fase de grupos.

Historial de partidos entre Argentina y Croacia:

Los equipos llegan al duelo mundialista con paridad en el historial de enfrentamientos entre ambos: 2 triunfos para Argentina, 2 triunfos para Croacia y 1 empate.

El desglose de los cruces entre sí:

Argentina 0-3 Croacia

Copa del Mundo 2018

I. Rakitic (C)L. Modric (C)A. Rebic (C)

Argentina 2-1 Croacia

Amistoso internacional 2014

L. Messi (A) C. Ansaldi (A) A. Sharbini (C)

Argentina 2-3 Croacia

Amistoso internacional 2006

C. Tévez (A) L. Messi (A) I. Klasnic (C) D. Srna (C) D. Simic (C)

Argentina 1-0 Croacia

Copa del Mundo1998

M. Pineda (A)

Argentina 0-0 Croacia

Amistoso internacional1994