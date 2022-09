"Lo voy a tener disponible a Solari", afirmó Gallardo de cara al superclásico

"Le tocó salir con una molestia que lo pudo haber marginado del partido con Boca pero se recuperó bien, con entrenamientos positivos y lo voy a tener disponible", aseguró el DT en la conferencia de prensa.

"Lo de Solari, más allá de su rápida asimilación desde la llegada a la institución y lo rápido que tomó vuelo, estuve hablando con él en los últimos días y no hay que olvidarse que es un chico joven que recién llega. No hay que perder de vista los procesos, que son cambiantes, buscando que no pierda su naturalidad y alegría con la que llegó", explicó.

Además, Gallardo, destacó que Solari podría ingresar en el once titular aunque aclaró que no le gusta "dar el equipo" en la previa a los partidos.

Consultado sobre el tema, opinó: "A mi no me gusta dar el equipo, nunca lo hice o pocas veces, pero no es por ocultar, es que no le quiero dar herramientas al rival que pueden cambiar, por eso no me gusta mostrar las cartas".

En cuanto al peso de la decisión del armado, Gallardo destacó: "Están las dos partes, lo que puede hacer el rival que juega y también potenciar lo de uno, lo que podemos hacer nosotros y en base a eso está la preparación del partido".

De este modo, y tras aclarar que tendrá a todo los jugadores disponible, el posible equipo para el domingo sería con: Franco Armani, Milton Casco, Emmanuel Mammana, Paulo Díaz y Elías Gómez: Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro y Santiago Simón o Esequiel Barco; Lucas Beltran y Solari.

River visitará a Boca este domingo a las 17 con la idea de imponerse para continuar con la pelea en el campeonato, que lo tiene hasta el momento a cuatro unidades de los punteros Gimnasia y Esgrima de La Plata y Atlético Tucumán.

"Tenemos que prestar atención a los jugadores de arriba de ellos porque pueden aprovechar las pocas chances que se les presenten", reconoció.

"Nos estimula ir a la cancha de Boca para jugar contra su público. Hace tiempo que no se juega con gente en La Bombonera y por eso tenemos el deseo de ir a imponernos contra ellos", apuntó.

Asimismo, habló del posible desarrollo del partido y dijo: "Vamos a tratar de sentirnos cómodos como equipo, darle variantes y sabiendo que jugamos con un rival con su gente y si bien no suele tener control total del partido, lo va a disputar".

"En el último tiempo -añadió- fueron partidos disputados en la mitad de la cancha los que jugamos y los que puedan absorber bien ese tiempo del partido van a sacar la ventaja e imponerse, no hay que ceder protagonismos".

Según el DT, el superclásico servirá de envión: "En medio de un torneo irregular nuestro y de todos los equipos, un triunfo puede ser muy importante para el futuro de ambos. El partido lo podes imaginar con un montón de posibilidades, pero después está el juego mismo, con su propio desarrollo y eso no es algo menor".

En cuanto a algunos jugadores puntuales, Gallardo, destacó el momento de Matías Suárez: "Tuvo continuidad de entrenamientos en estas últimas semanas y es una buena noticia y si logramos que tenga participación de los partidos con calidad, será importante".

Al tiempo que sobre Miguel Borja y Beltrán consideró: "Son jugadores diferentes, cada uno aporta lo tuyo, pero pueden jugar juntos".



Finalmente, sobre su estado personal luego de tantos clásicos jugados como DT, respondió: "El recorrido de todos estos años hace que a estos partidos lleguen con más templanza porque se jugaron muchos y muy trascendentes, así que trato de darle la mayor tranquilidad a los jugadores para que entren lo más livianos posible".