“Ronaldo tiene una sola ambición: terminar con más Balones de Oro que Messi

Todo apunta que será Leo Messi, pero de su boca no va a salir ni una palabra: “Es el sexto año que soy responsable de esto y hasta ahora no he cometido un solo error. No quiero mentir, pero les digo a todos cuantos me llaman que no puedo decir el nombre porque los propios ganadores ni siquiera lo saben aún. No sería justo averiguarlo así".

“Tenemos mucho cuidado. El ganador del Balón de Oro es un gran secreto. No creo que haya una situación comparable en el deporte”. El trofeo significa mucho para los jugadores. “Luka Modric lloró como un niño cuando lo llamé”, asegura Ferré sobre la conversación con el centrocampista del Real Madrid en 2018. También crea rivalidad. Por ejemplo, entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que ganaron el trofeo seis y cinco veces respectivamente. “Ronaldo tiene una sola ambición y es terminar su carrera con más Balones de Oro que Messi. Y lo sé porque él me lo dijo".