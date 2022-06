El 13 de junio de 1982, Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, debutaba en la Copa del Mundo con la mayor, de la selección argentina.

Fue ante Bélgica que resultó derrota por 1-0.en el estadio Camp Nou con más de 90 mil espectadores. El "Diego" tenia 21 años y era recién transferido de Boca al Barcelona.

Luego jugó otros 20 partidos, se consagró campeón del mundo en el Mundial de México en 1986, fue finalista de Italia 1990 y sigue siendo el jugador de la selección con más encuentros en Copas del Mundo.

Patricio Hernández, compañero de habitación e integrante del plantel de César Luis Menotti, recordó la anécdota de la casaca nº 10 y el objetivo del rival de "neutralizar" al diez.

"Durante dos o tres días, Diego estuvo intranquilo y contrariado y yo me imaginaba que era por el tema de la camiseta. Un día estábamos tomando mate temprano y me dice: ”'Patri', yo quisiera jugar con la 10“. Y ahí yo le dije 'olvidate, es tuya'”, recuerda Hernández en diálogo con Télam.

“Cyterszpiler, su representante, se portó mal porque le fue a pedir directamente a Menotti la camiseta y el 'Flaco”, como buen líder, le dijo que hablen conmigo. Yo no tenía nada que hablar con él, solo cuando Diego me la pidió, accedí porque era un gusto que la use el mejor del mundo“, agregó Hernández.

“En los días previos había mucha tensión, por ser la inauguración, porque éramos los campeones del mundo y por la Guerra de Malvinas. Esto último se nombra poco pero fue un detalle no menor que también nos puso nerviosos”, destaca sobre ese junio de 1982 que tenía a nuestro país en vilo por la visita del papa Juan Pablo II y la inminente rendición en las Islas Malvinas.