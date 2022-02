Los flamantes refuerzos, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco y Andrés Herrera, fueron presentados en el SUM del Monumental con la presencia de Marcelo Gallardo, quien se mostró un poco molesto con una de las preguntas que le hicieron en la numerosa conferencia de prensa.

Todo se originó cuando al "Muñeco" le consultaron sobre el sistema 4-1-4-1 que utilizó en los últimos amistosos de pretemporada y si pensaba volver a la línea de cinco defensores en los compromisos oficiales, sobre todo por las nuevas variantes para mantener la vara alta de competitividad y logros durante su gestión. "Estas son respuestas que debería dar en otro contexto. Si bien tenía más sentido presentar a los jugadores y que pudieran expresar sus sensaciones, voy a contestar tu pregunta para no evadirla, pero ustedes saben que yo no me aferro a los sistemas, sino a la integración de los futbolistas y a una idea que sostenemos", aclaró el D.T.