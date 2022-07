Los socios y simpatizantes de Independiente reaccionaron contra la comisión directiva presidida por el sindicalista Hugo Moyano, tras el empate sin goles con Rosario Central por la octava fecha de la LPF, y se produjeron serios incidentes dentro y fuera del estadio Libertadores de América cuando la policía les impidió acercarse al playón de estacionamiento y la zona de los vestuarios.



Luego del 0-0 en otra pobre demostración del equipo, cientos de aficionados se volcaron a protestar y pedir elecciones con el intento de ingresar por el portón de acceso de la calle Pastoriza al playón de estacionamiento, frente al vestuario local, y del ingreso al sector de plateas y palcos oficiales, lo que fue reprimido por la fuerza policial con gas pimienta y gases lacrimógenos.

Lo que no impidió, finalmente, el ingreso de numerosos socios, mientras que desde el exterior se arrojaron numerosos proyectiles contra los vehículos allí estacionados -varios de ellos resultaron dañados-, dado que en ese playón habitualmente se encuentran los autos de los dirigentes.



A la vez, por otro sector más cercano al vestuario de los jugadores, al bajar de las plateas otro grupo de asociados mantuvo forcejeos con los efectivos de infantería, que dispusieron de vallas para impedir el avance del público, lo que también fue estéril.



Nada podía contener el caos desatado por la bronca generalizada de los asociados, lo que se extendió por más de una hora, con el pedido que la comisión directiva llame de inmediato a elecciones para elegir nuevas autoridades sumado al unísono el canto: "que se vayan todos, que no quede ni uno solo", además de otros más agresivos hacia los componentes de la comisión directiva.



En tanto, Moyano y el secretario general de la institución, Héctor Maldonado (otro de los principales apuntados por los hinchas), no fueron esta tarde al estadio.



La crisis futbolística que padece el equipo, sumado a la económica e institucional de la entidad de Avellaneda, generó la explosión de la masa societaria, que desde diciembre pasado espera el acto eleccionario para renovar autoridades, lo que fue atrasado por distintas presentaciones judiciales por parte de las agrupaciones opositoras y la del oficialismo.

Después de la derrota en el clásico con Racing (1-0), del pasado domingo, el ambiente del 'Diablo' se tornó más 'rojo' al sumar el último martes que la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó el fallo de primera instancia y dio el visto bueno para que la Agrupación Independiente Tradicional forme parte de los comicios, lo que había tratado de impedir el oficialismo.



Como aún este último sector no definió si apelará el nuevo fallo, lo que retrasaría algunos meses más las votaciones, o sí en agosto próximo determinaría la fecha para el sufragio, encendió la protesta de los asociados.



La lista opositora citada postula al periodista Fabián Doman como candidato a presidente, además de la candidatura de Claudio Rudecindo por Gente de Independiente; mientras que la agrupación Independiente -oficialista- aún no confirmó a su candidato, que sería Sergio Palazzo (secretario general de la Asociación Bancaria).