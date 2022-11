GRUPO A - FECHA 3

PAÍSES BAJOS - QATAR

29-NOVIEMBRE 12.00

ESTADIO: Al Bayt, Al Khor

ANÁLISIS Y PREVIA

➔ Países Bajos y Catar tendrán un cruce inédito en la historia de los Mundiales de la FIFA. A su vez, estos seleccionados protagonizarán el primer enfrentamiento en el historial general.

➔ Catar completará su participación en su primera experiencia en los Mundiales FIFA. Con el empate entre Países Bajos y Ecuador, Catar se convirtió en el primer eliminado de la Copa del Mundo.

➔ Países Bajos obtuvo el 100% de los puntos ante combinados de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en los Mundiales de la FIFA, todos en fase de grupos. Derrotó 3-0 a Irán (Argentina 1978), 2-1 a Arabia Saudita (Estados Unidos 1994), 5-0 a República de Corea (Francia 1998), 1-0 a Japón (Sudáfrica 2010) y 3-2 a Australia (Brasil 2014). Para el anfitrión de la Copa del Mundo 2022 será su primer juego mundialista ante un representante de la UEFA. Hasta aquí, sus 2 duelos anteriores fueron ante rivales de CONMEBOL (Ecuador) y CAF (Senegal).

➔ Catar cumplirá 3 partidos en la historia de los Mundiales de la FIFA tras su primera experiencia en el torneo. Récord de QAT: 2 PJ: 0PG-0PE-2PP (1GF-5GC). 0% de eficacia. QAT se transformó en el segundo país anfitrión de un Mundial en ser eliminado en la instancia de grupos tras Sudáfrica en 2010 (ninguno de los 2 seleccionados sumó puntos en las 2 primeras jornadas).

➔ Países Bajos tendrá su partido 53 en la Copa Mundial de la FIFA. Récord de NED: 52 PJ 28PG-13PE-11PP (88GF-48GC). 62.2% de eficacia.

➔ Máximos goleadores de Catar en Mundiales de la FIFA: Mohammed Muntari (1). Jugadores de Catar con tripletes en Mundiales de la FIFA: no registra.

➔ Máximas presencias de Qatar en Mundiales de la FIFA: Homam Ahmed, Mohammed Waad, Pedro Miguel, Khoukhi Boualem, Abdelkarim Hassan, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Almoez Ali, Akram Afif, Mohammed Muntari (2 PJ), Saad Alsheeb, Bassam Alrawi, Meshaal Barsham, Assim Madibo, Ismaeel Mohammad, Tarek Salman (1 PJ).

➔ Máximos goleadores de Países Bajos en Mundiales de la FIFA: Johnny Rep (7), Dennis Bergkamp, Rob Rensenbrink, Arjen Robben, Wesley Sneijder y Robin Van Persie (6). 1 COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022

➔ Máximas presencias de Países Bajos en Mundiales de la FIFA: Wesley Sneijder, Robin Van Persie (17 PJ), Dirk Kuyt, Arjen Robben (15 PJ), Wim Jansen, Ruud Krol, Johnny Rep (14 PJ). Jugadores de NED con tripletes en Mundiales de la FIFA: Rob Rensenbrink vs. Irán (Argentina 1978).

➔ En Mundiales de la FIFA: QAT registra 1 juego con anotaciones (1 gol vs. Senegal), 1 partido en el que no pudo marcar goles, ninguna valla invicta, 2 encuentros con tantos recibidos y ningún resultado con marcador final 0-0. En tanto, NED registra 41 juegos con anotaciones, 11 partidos en los que no pudo marcar goles, 20 vallas invictas, 32 encuentros con tantos recibidos y 7 resultados con marcador final 0-0.

➔ Catar se despedirá de la competencia tras perder los 2 primeros partidos: 2-0 vs. Ecuador y 3-1 vs. Senegal en su primera participación en un Mundial. Se transformó en el primer seleccionado anfitrión en perder sus 2 primeros partidos de una Copa del Mundo FIFA. El conjunto catarí buscará salir del grupo de selecciones que no sumaron puntos en la historia de la competencia (Irak, Togo, Canadá, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, China, Haití, RD Congo -anteriormente Zaire- y El Salvador). De esos seleccionados, Irak, Togo, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, China, Haití y RD Congo disputaron 3 partidos y los perdieron. Por su parte, Trinidad & Tobago, Islandia, Kuwait cosecharon 1 unidad tras 3 compromisos.

➔ Países Bajos cuenta con 3 subcampeonatos en Mundiales FIFA: Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. Su posición más baja en el certamen fue en los 8vos de Final de Italia 1990 (15° puesto). Avanzó de ronda en 8 oportunidades.

➔ Países Bajos lleva 15 partidos sin perder en la fase de grupos. La última derrota fue ante Bélgica por 1-0 en Estados Unidos 1994. Además, mantuvo la valla invicta en 4 de los últimos 5 partidos en la Copa del Mundo (0-0 vs. Costa Rica, 0-0 vs. Argentina, 3-0 vs. Brasil -en Brasil 2014- y 2-0 vs. Senegal -Catar 2022-). Sufrió 1 gol en sus últimos 6 PJ (Giovani dos Santos de México, en Octavos de Brasil 2014).

➔ Mohammed Muntari hizo historia al anotar el primer y único gol de Catar en la Copa Mundial de la FIFA. El delantero marcó de cabeza el descuento frente a Senegal, en la derrota 3-1 por la segunda jornada del Grupo A de Catar 2022. Boualem Khoukhi acumula 129 pases correctos en sus dos primeras presentaciones con su selección y tuvo un promedio de efectividad del 89,583%.

➔ Almoez Ali registra 40 goles en 85 presencias con la Selección de Catar desde 2016 (0.47 de promedio). Fue el máximo artillero de la Copa Asia 2019 (9 tantos) en donde se consagró campeón. Akram Afif disputó un total de 90 partidos hasta el momento (incluyendo amistosos) donde fue titular en 72 oportunidades y anotó 25 goles.

➔ Cody Gakpo (2 tantos) y Davy Klaassen (1 anotación y 1 asistencia) participaron en los goles de Países Bajos en Catar 2022. Además, Gakpo se convirtió en el segundo jugador de Países Bajos que consiguió marcar en sus 2 primeros partidos mundialistas después de Memphis Depay (vs. Australia y Chile en Brasil 2014). El delantero neerlandés es el segundo jugador que más tiros de esquina lleva ejecutados desde el inicio de la competencia (9).

➔ Virgil van Dijk, Cody Gakpo y Steven Berghuis son los futbolistas con más disparos (2). En tanto, Frenkie de Jong es el jugador con más pases (141) y recuperaciones (10) en el equipo de Louis van Gaal. El mediocampista de Barcelona es el que más quites acumula en lo que va del torneo (10, promediando cinco por encuentro).