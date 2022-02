La Liga Villamariense de Fútbol dio a conocer que Zoe Atletic Club, perteneciente al Grupo Zoe, cuyo titular tiene pedido de captura internacional de la INTERPOL por defraudaciones y estafas, será baja para el próximo certamen.

Segun informa El Diario de Villa María, Zoe no apareció en la casa madre del fútbol local por lo cual quedó descartado. "Si dentro de algunos días, los responsables de la nueva institución no presentan la documentación que respalde su incorporación a la competencia para más adelante y no abona la cuota mensual en la Liga, directamente quedará desafiliado".

Por la baja del equipo los dirigentes debieron rearmar el formato de la competencia.

El certamen comenzará el 6 de marzo.