Con el Mundial de Australia/Nueva Zelanda 2023 en la mira la Selección Argentina tendrá la oportunidad de viajar a tierras maoríes en la primera fecha FIFA del año. Las dirigidas por Germán Portanova serán el equipo invitado al torneo de play-off que se disputará en Nueva Zelanda en febrero. El mismo tendrá lugar del 17 al 23 de dicho mes en Auckland/Tamaki Makarau y Hamilton/Kirikiriroa.

El calendario de Argentina

Viernes 17 de febrero: 04.30 Argentina – Chile

Lunes 20 de febrero: 04.00 Nueva Zelanda – Argentina, en Waikato Stadium, Hamilton

Jueves 23 de febrero: 04.00 Nueva Zelanda – Argentina, en North Harbour Stadium, Auckland

Las ciudades de Hamilton y Auckland son ciudades que Argentina deberá visitar en julio, cuando comience la fase de grupos del Mundial. En ese sentido, la experiencia será valiosa también para conocer los lugares que alojarán a la Selección.

El rival: Nueva Zelanda será uno de los equipos locales en el Mundial 2023 y apunta a mostrar su mejor cara en el grupo A, el cual comparte con Noruega, Filipinas y Suiza. Las Football Ferns ocupan actualmente el puesto n°22 del ranking FIFA, siete escalones por delante de Argentina. En sus últimos dos partidos se han enfrentado ante Corea del Sur, perdiendo por la mínima en el primero y empatando 1-1 en el segundo.

Torneo de play-off (eliminatorias al Mundial 2023).

Por primera vez en la historia, diez selecciones participarán por los últimos tres boletos para clasificar a la Copa del Mundo Femenina y asi para completar los 32 representantes. Contará con diez equipos, que se dividirán en tres grupos de tres (Grupo A y B) y cuatro (Grupo C). El ganador de cada grupo se clasificará para la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

AFC (Asia): 2 plazas

CAF (África): 2 plazas

CONCACAF (Norte, Centroamérica y el Caribe): 2 cupos

CONMEBOL (Sudamérica): 2 plazas

OFC (Oceanía): 1 plaza

UEFA (Europa): 1 plaza

Grupo A: Portugal (A1), Camerún, Tailandia Grupo B: Chile (B1), Senegal, Haití Grupo C: China Taipei (C1), Papúa Nueva Guinea (C2), Paraguay, Panamá

Cuatro equipos fueron agrupados de acuerdo a la posición ​​en el ranking de la Clasificación Mundial Femenina de la FIFA. En los Grupos A y B, los dos equipos que no son cabeza de serie se enfrentarán en semifinales. El ganador de la semifinal avanzará a la final del play-off, para jugar contra el equipo cabeza de serie (A: Portugal y B: Chile) por un lugar en la Copa Mundial Femenina. En el Grupo C, los dos cabezas de serie (China Taipei y Papúa Nueva Guinea) se enfrentarán a un equipo no cabeza de serie en las semifinales. Los ganadores de las semifinales disputarán la final del play-off por un lugar en el Mundial.

También se disputarán partidos amistosos entre el perdedor de semifinales de los Grupos A y B, así como los dos perdedores de semifinales del Grupo C, asegurando así que todos los equipos de play-off jueguen dos partidos en el evento.

Previo al Mundial, restan otras dos fechas FIFA: 3 al 11 de abril y 10 al 18 de julio. La última, y más próxima a la Copa del Mundo, tendrá ya varias de las futbolistas argentinas disponibles en su totalidad.

El Campeonato Femenino YPF 2023 tiene en vista finalizar el 10 de junio a fin de poder aprovechar al máximo la preparación previa de cara a la cita mundialista. Como parte del calendario se planea un amistoso frente a Perú en el país como partido despedida de la Albiceleste antes de viajar a Auckland y ya aclimatarse para el debut mundialista.

Vía: El Femenino