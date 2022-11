Argentina vs. Arabia Saudita: análisis y previa

➔ Protagonizarán el primer enfrentamiento en Mundiales de la FIFA

➔ Argentina disputó 4 duelos contra Arabia Saudita en el historial general y nunca perdió con 2 victorias y 2 empates (7 goles a favor y 3 en contra). Los primeros cruces contra Arabia Saudita fueron en Amistosos Internacionales disputados en Australia el 6 y 16 de julio de 1988: 2-0 y 2-2. Más tarde, se vieron las caras en la Copa FIFA Confederaciones -Copa Rey Fahd 1992- con triunfo Albiceleste por 3-1 (Leonardo Rodríguez, Claudio Caniggia y Diego Simeone; Saeed Owairan) en Riyadh. Por último, se midieron en un Amistoso Internacional el 14 de noviembre de 2012, en Riyadh, en donde igualaron 0-0.

➔ Argentina participará de su 18° Copa Mundial de la FIFA, la 13° de manera consecutiva (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

➔ La Albiceleste se consagró campeón de los Mundiales Argentina 1978 y México 1986. Obtuvo el subcampeonato en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014. No estuvo presente en 4 ediciones (1938, 1950, 1954 y 1970).

➔ Arabia Saudita estará en su 6° Mundial (1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022). No estuvo presente en 16 ediciones. ➔ Argentina disputará su partido 82 en Mundiales de la FIFA. Récord de ARG 81 PJ 43PG-15PE-23PP (137GC-93GC). 59% de efectividad. Argentina superó en 14 ocasiones la fase de grupos y desde 1978, sólo Alemania (5) logró disputar más finales que la Selección Albiceleste (4).

➔ Arabia Saudita tendrá su partido 17 en la Copa Mundial de la FIFA. Récord de 16 PJ 3PG-2PE-11PP (11GC-39GC) y 23% de eficacia. La mejor performance de Arabia Saudita fue en su primera experiencia, en Estados Unidos 1994, cuando alcanzó los Octavos de Final (cayó 1-3 vs. Suecia). Fue la única vez que el seleccionado saudí logró superar la fase de grupos de un Mundial FIFA.

➔ Argentina se clasificó al Mundial de Catar 2022 tras obtener el segundo puesto en las Eliminatorias Conmebol. La Albiceleste permaneció invicto en la fase clasificatoria al Mundial 2022 (11PG-6PE) y sumó 21 partidos sin caer por eliminatorias mundialistas (12PG-9PE). Rodrigo De Paul fue el único argentino que participó en los 17 partidos de este proceso clasificatorio. De Paul (1022) y Leandro Paredes (972) fueron los futbolistas con mayor cantidad de pases en las Eliminatorias Conmebol para Qatar 2022

➔ Argentina logró superar la primera ronda en 12 de las últimas 13 participaciones en Copas del Mundo, siendo el Mundial de Corea-Japón 2002 la única excepción.

➔ Gabriel Batistuta encabeza la tabla de goleadores históricos de la Selección Argentina en Mundiales (10), mientras que Diego Armando Maradona es el futbolista con más presencias en el conjunto albiceleste (21 PJ).

➔ El máximo anotador de Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA es Sami Al Jaber (3), mientras que, Mohammed Al Deayea lidera el rubro de presencias (10 PJ).

➔ La Celeste y Blanca perdió 4 partidos de los últimos 22 juegos en Mundiales en Tiempo Reglamentario (sin contar caídas en definiciones por penales), el 50% de esas derrotas fueron en la última edición (0-3 vs. Croacia y 3-4 vs. Francia) y el otro 50% de traspiés fueron vs. Alemania (0-4 en Cuartos de Sudáfrica 2010 y 0-1 en la Final de Brasil 2014).

➔ Los Halcones Verdes perdieron 4 de los últimos 5 partidos en Mundiales sin convertir goles. Su única victoria fue en su último partido mundialista: 2-1 vs. Egipto (Salman Al-Faraj y Salem Al-Dawsari; Mohamed Salah) en el Grupo A de Rusia 2018.

➔ La mejor performance de Arabia Saudita en Mundiales FIFA fueron los Octavos de Final en Estados Unidos 1994 (única vez que superó la instancia de grupos) y sus únicas victorias fueron ante Marruecos (2-1), Bélgica (1-0) en EE.UU. 1994 y contra Egipto (2-1) en Rusia 2018.

➔ Argentina obtuvo el 100% de victorias (4) ante seleccionados de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol) en Mundiales: 3-1 vs. República de Corea (México 1986), 1-0 vs. Japón (Francia 1998), 4-1 vs. Rep. de Corea (Sudáfrica 2010) y 1-0 vs. Irán (Brasil 2014)

➔ Arabia Saudita perdió en su único juego contra un representante de Conmebol en los Mundiales: 1-0 vs. Uruguay (Luis Suárez) en el Grupo A de Rusia 2018.

➔ Lionel Scaloni, que participó como futbolista del Mundial FIFA Alemania 2006 (1 partido), podría convertirse en el primer seleccionador de Argentina en ganar el torneo continental (Copa América 2021) y la Copa Mundial de la FIFA. El seleccionador de Arabia Saudí, Hervé Renard, dirigió a Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA de Rusia 2018, aunque su seleccionado no consiguió superar la fase de grupos y no ganó ningún partido (1PE-2PP).

➔ La mayor goleada de Argentina en Mundiales de la FIFA fue 6-0 vs. Serbia y Montenegro en Alemania 2006 (Maximiliano Rodríguez x2, Esteban Cambiasso, Hernán Crespo, Carlos Tévez y Lionel Messi).

➔Arabia Saudita nunca pudo ganar un partido por más de un gol de diferencia en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Sus 3 victorias fueron: 2-1 vs. Marruecos, 1-0 vs. Bélgica (Grupo F - USA 1994) y 2-1 vs. Egipto (Grupo A - Rusia 2018). KSA ganó 3 de sus 16 partidos en la Copa Mundial de la FIFA (2PE-10PP) y mantuvo el arco en cero en solo uno de los 15 encuentros, 1-0 vs. Bélgica en Estados Unidos 1994.

Lionel Messi - ARGENTINA

Disputó 19 partidos en Mundiales (17 como titular) y podrá quedarse con el récord histórico que ostenta Diego Maradona en presencias con la Albiceleste (21 PJ). Su debut fue en el encuentro frente a Serbia y Montenegro en Alemania 2006, donde marcó uno de los goles de la victoria 6-0. Estuvo en Alemania 2006 (1 gol y 1 asistencia en 3 PJ), Sudáfrica 2010 (1 asistencia tras 5 PJ), Brasil 2014 (4 goles y 1 asistencia en 7 PJ) y Rusia 2018 (1 gol y 2 asistencias en 4 PJ). El 100% de sus goles en Copas del Mundo (6) fueron en la fase de grupos. Jugará su quinta Copa Mundial de la FIFA, por lo que igualará a los mexicanos Antonio Carbajal y Rafael Márquez, al alemán Lothar Matthäus y al italiano Gianluigi Buffon.

El delantero se podrá convertir en el argentino con más capitanías en Mundiales (deberá disputar 4 juegos para empatar a Maradona, quien la usó en 16 ocasiones). Junto a Lautaro Martínez fueron los máximos anotadores (7) argentinos en las Eliminatorias Conmebol rumbo a Catar 2022 tras 15 PJ. El jugador del PSG y capitán argentino es el hombre con más goles (90) -máximo goleador de la historia en Selecciones Sudamericanas- y presencias en la selección nacional (164). Además, es el máximo artillero de la Era Lionel Scaloni (25).

Se consagró campeón de la Copa América 2021 en donde fue el jugador con mayor participación en el gol (4 tantos y 5 asistencias). Recibió el premio al Mejor Jugador en el último torneo sudamericano en 2021 y fue el jugador top en remates (27).

Salem Al-Dawsari - ARABIA SAUDITA

Con la Selección de Arabia Saudita disputó 67 partidos y convirtió 17 goles. Anotó 1 gol frente a Egipto en su participación en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 que sirvió para darle un triunfo en este certamen a los Halcones después de 24 años. El mediocampista de 31 años anotó 9 goles por Eliminatorias AFC rumbo a los Mundiales FIFA Brasil 2014 (1), Rusia 2018 (1) y Catar 2022 (7). Marcó 2 tantos en la Tercera Ronda de las clasificatorias asiáticas.

Fue Subcampeón de la Copa del Golfo en Arabia Saudita 2014 y Qatar 2019. Sus primeros pasos fueron en el Mundial FIFA Sub-20 de Colombia 2011, en donde marcó 1 gol y llevó a su Selección rumbo a los Octavos de Final. A nivel clubes, tuvo un paso por el Villarreal de España y lleva 12 temporadas en la Saudi Pro League con el Al-Hilal, con quien conquistó 15 títulos en donde se destacan 2 ediciones de la Ligas de Campeones de la AFC (2019 y 2021).

