ANÁLISIS Y PREVIA

➔ Cumplirán el 3er cruce en un Mundial de la FIFA. Se encuentran igualados con una victoria por lado. Los anteriores juegos fueron en fase de grupos de los Mundiales de Francia 1998 y Rusia 2018. El primer Argentina-Croacia en Mundiales FIFA fue en Francia 1998 cuando la Albiceleste obtuvo el triunfo por 1-0 (Mauricio Pineda) en la última fecha de la fase de grupos y logró el primer puesto del Grupo H con puntaje ideal, secundado por el combinado europeo quien hacía su presentación en la historia del torneo. Por último, se midieron en la segunda fecha del Grupo D del Mundial FIFA de Rusia 2018 en el que Croacia goleó 3-0 (Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Rakitic) al conjunto argentino dirigido por Jorge Sampaoli y lo dejó al borde de la eliminación.

➔ No se sacaron diferencias tras 5 duelos en el historial general: 2 victorias de Argentina (5 goles), 2 de Croacia (7 tantos) y 1 igualdad. Además de los 2 cruces mundialistas, se vieron las caras en 3 Amistosos Internacionales. El primero fue en el Maksimir Stadium de Zagreb, el 4 de junio de 1994 en donde no se sacaron diferencias y empataron 0-0. Luego, Croacia ganó 3-2 (Ivan Klasnic, Darijo Srna y Dario Simic; Carlos Tévez y Lionel Messi) en el St. Jakob-Park de Basilea, el 1 de marzo de 2006. El duelo más reciente fue el 12 de noviembre de 2014 con victoria de los argentinos en Upton Park de Londres: 2-1 (Cristian Ansaldi y Lionel Messi; Anas Sharbini).

➔ Argentina disputará su partido 58 en Mundiales contra rivales de la UEFA. Récord total: 57 PJ: 23PG-15PE-19PP. La Albiceleste ganó 1 de sus últimos 7 duelos contra europeos en tiempo reglamentario: 2-0 vs. Polonia en el Grupo C de Catar 2022 (el resto: 0-0 vs. Países Bajos -victoria por penales-, 0-1 vs. Alemania -derrota en tiempo extra-, 1-1 vs. Islandia, 0-3 vs. Croacia, 3-4 vs. Francia y 2-2 vs. Países Bajos -victoria por penales-).

➔ Desde que perdió la final de 1930 contra Uruguay, las siguientes eliminaciones de Argentina en las fases eliminatorias de un Mundial fueron siempre frente a rivales de Europa.

➔ Croacia cumplirá 7 juegos ante rivales de CONMEBOL en Mundiales. Récord: 6 PJ: 1PG-1PE-4PP. Hasta la victoria precisamente contra Argentina por el Grupo D de Rusia 2018 (3-0) y el empate (1-1) con victoria posterior en la tanda de penales ante Brasil en Cuartos de Final de Catar 2022, el combinado croata había perdido los primeros 4 partidos frente a seleccionados sudamericanos. Enfrentó a Ecuador, Argentina x2 y Brasil x3.

➔ Argentina cumplirá 87 partidos en Mundiales de la FIFA. Récord de ARG 86 PJ 46PG-16PE-24PP (146GC-98GC). 60% de efectividad. Argentina buscará llegar a la final de la Copa del Mundo por 6° vez (1930, 1978, 1986, 1990, 2014), superada solo por Alemania (8). Nunca fue eliminada de las Semifinales.

➔ Croacia cumplirá 29 partidos en la Copa Mundial de la FIFA. Récord de 28 PJ: 12PG-8PE-8PP (41GF-29GC). 52.4% de eficacia. En las 3 participaciones anteriores en donde los croatas 1 COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022 superaron la fase de grupos, luego se metieron entre los mejores 4 del torneo (3° puesto en Francia 1998 y subcampeón en Rusia 2018).

➔ Máximos goleadores de Argentina en Mundiales: Gabriel Batistuta, Lionel Messi (10), Diego Maradona, Guillermo Stábile (8), Mario Kempes (6), Gonzalo Higuain (5). Jugadores argentinos con hat-trick en Copas del Mundo: Guillermo Stábile vs. México (Uruguay 1930), Gabriel Batistuta vs. Grecia (EE.UU. 1994) y vs. Jamaica (Francia 1998), Gonzalo Higuaín vs. Rep. de Corea (Sudáfrica 2010).

➔ Máximas presencias de Argentina en Mundiales de la FIFA: Lionel Messi (24 PJ), Diego Armando Maradona, (21 PJ), Javier Mascherano (20 PJ), Mario Kempes (18 PJ), Ángel Di María (17 PJ), Óscar Ruggeri (16 PJ).

➔ Máximos goleadores de Croacia en Mundiales de la FIFA: Davor Suker, Ivan Perisic (6), Mario Mandzukic (5), Andrej Kramaric (3), Luka Modric, Ivica Olic, Robert Prosinecki (2). No registra jugadores con hat-tricks en Copas del Mundo.

➔ Máximas presencias de Croacia en Mundiales de la FIFA: Luka Modric (17 PJ), Dejan Lovren, Ivan Perisic (15 PJ), Mateo Kovacic (13 PJ), Andrej Kramarić, Marcelo Brozovic (12 PJ), Dario Simic (11 PJ), Robert Jarni, Ivan Rakitic (10 PJ), Stipe Pletikosa, Mario Stanic (9 PJ).

➔ Argentina cumplirá 28 encuentros en la fase final de los Mundiales. Récord: 27 PJ 12PG-6PE-9PP (52% de éxito). Jugó 4 veces las Semifinales de un Mundial y siempre avanzó a la final (2PG-2PE). En 1930 goleó 6-1 a Estados Unidos, en 1986 derrotó 2-0 a Bélgica, en 1990 se impuso 4-3 a Italia en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y en 2014 superó 4-2 a Países Bajos después de empatar 0-0 en los 120 minutos reglamentarios.

➔ Croacia cumplirá 11 partidos en la fase final de la Copa Mundial FIFA. Récord de 10 PJ: 4PG-4PE-2PP (53% de eficacia). Jugará su tercer duelo en Semifinales de un Mundial con 50% de éxito (1PG-1PP). Su primer partido fue en Francia 1998, cuando en su primera experiencia en el torneo perdió 2-1 ante el anfitrión y eventual campeón. Luego, en Rusia 2018 dejó en el camino a Inglaterra tras quedarse con el triunfo en el tiempo extra (1-0) luego de igualar 1-1 en los 90 minutos iniciales para alcanzar su primera final.

➔ En Mundiales de la FIFA: ARG registra 69 juegos con anotaciones, 17 partidos en los que no pudo marcar goles, 30 vallas invictas, 56 encuentros con tantos recibidos y 6 resultados con marcador final 0-0. En tanto, CRO registra 21 juegos con anotaciones, 7 partidos en los que no pudo marcar goles, 9 vallas invictas, 19 encuentros con tantos recibidos y 3 resultados con marcador final 0-0.

➔ Argentina jugó 10 veces tiempos extra en Mundiales FIFA y en 8 de ellos avanzó de ronda. Récord total: 3G-6E-1P. Países Bajos (triunfo) en 1978, Yugoslavia (empate) e Italia (empate) en 1990, Inglaterra (empate) en 1998, México (triunfo) y Alemania (empate) en 2006, Suiza (triunfo), Países Bajos (empate) y Alemania (derrota) en 2014, Países Bajos (empate) en 2022.

➔ Croacia jugó 5 tiempos extras en Mundiales y nunca los perdió (1G-4E) además de siempre avanzar de ronda: 0-0 vs. Dinamarca (1-1 final con posterior victoria 3-2 en los penales de Octavos 2018), 1-1 vs. Rusia (2-2 en el final y triunfo 4-3 en los penales de Cuartos de 2018), victoria 1-0 ante Inglaterra (2-1 final tras empatar 1-1 en los 90 minutos de Semifinales de 2018), 0-0 vs. Japón (1-1 final con victoria 3-1 en los penales de Octavos de 2022) y 1-1 vs. Brasil (1-1 final con victoria 4-2 en los penales de Cuartos de 2022). Además, 8 de los últimos 9 encuentros de Croacia en fase de eliminación directa en Mundial/Euro terminaron en tiempo extra con la única excepción en la final del Mundial de 2018.

➔ Argentina tiene el récord de definiciones por penales en Mundiales: 6 totales (5G-1P) con una efectividad del 83%. Triunfos 3-2 vs Yugoslavia, 4-3 vs Italia (1990), 4-3 vs Inglaterra (1998), 4-2 vs Países Bajos (2014) y 4-3 vs. Países Bajos (2022). La única caída fue 2-4 vs Alemania (2006).

➔ Argentina es el seleccionado con más victorias desde los doce pasos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA (5). 2 COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022

➔ Croacia disputó 4 tandas de penales en Mundiales con 100% de éxito: 4 ganadas. Las 2 primeras fueron en Rusia 2018: venció 3-2 a Dinamarca tras empatar 1-1 en Octavos y 4-3 a Rusia luego de igualar 2-2 en Cuartos. Las últimas 2 definiciones fueron en Catar 2022: 3-1 vs. Japón en Octavos tras empatar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y 4-2 vs. Brasil tras empatar 1-1 en el tiempo extra de los Cuartos.

➔ Argentina mantuvo su valla invicta en los primeros tiempos de Catar 2022 (recibió 2 goles en los 15 minutos iniciales del complemento y 3 en los 15 finales de juego).

➔ Croacia podría convertirse en el segundo seleccionado en eliminar tanto a Brasil como a Argentina en fases eliminatorias de una misma Copa del Mundo tras Alemania en 2014.

➔ Croacia empató 4 de sus 5 partidos disputados en Catar 2022 (80% del total) y es uno de los seleccionados que conserva el invicto en el certamen (1PG-4PE). Los de Zlatko Dalić jugaron la prórroga en 5 de los 6 partidos de eliminatorias en las últimas 2 ediciones de Mundiales.

➔ Argentina encabeza el listado general de recuperaciones en la presente competencia (104). Su mediocampista Rodrigo De Paul es quien lidera el ranking general de quites (22). El volante cumplirá 50 partidos en la Albiceleste siendo el jugador con más presencias de la Era Scaloni (49 de 55 PJ: 89% del total)

➔ Croacia perdió 1 de sus últimos 12 encuentros en Mundiales FIFA: 2-4 vs. Francia en la Final de Rusia 2018. El conjunto subcampeón del mundo de la edición pasada marcó goles en 14 de sus últimos 16 encuentros. Sólo no convirtió cuando igualó 0-0 en 2 de sus 3 partidos por el Grupo F de Catar 2022 (vs. Marruecos y Bélgica). Su última derrota contra un combinado no europeo en la historia del certamen fue contra México en Brasil 2014 (1-3).

➔ Lionel Messi cumplirá 25 partidos y alcanzará al alemán Lothar Matthäus (25 PJ) en la cima de la tabla histórica de apariciones en Mundiales FIFA. El actual capitán lleva 4 goles, 2 asistencias y es el jugador top en remates (26) y faltas recibidas (18) de Catar 2022. Junto a Gabriel Batistuta, comparte el 1° puesto de goleadores argentinos en Mundiales (10).

➔ Ivan Perisic participó en 10 goles en 15 partidos disputados en Mundiales (6 goles y 4 asistencias). Lidera el rubro de disparos (13) para Croacia y es el primer futbolista que anotó 10 goles para su selección en las grandes competencias (6 en Copas del Mundo y 4 en Eurocopas). A su vez, es el primer croata en convertir y asistir en 3 ediciones diferentes de la Copa del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022). Comparte el primer puesto junto a Davor Suker como máximo goleador de su seleccionado en la Copa del Mundo (6).

➔ Dominik Livaković fue determinante en el camino de Croacia en la Copa del Mundo. Contuvo 3 penales en la definición contra Japón en Octavos y detuvo 1 pena máxima frente a Brasil en Cuartos, en donde logró batir el récord de atajadas en un mismo partido de Catar (11).

➔ Emiliano Martínez fue decisivo en la llegada de su selección a Semifinales de Catar 2022. El Dibu atajó un mano a mano clave en el cierre del duelo de Octavos frente a Garang Kuol de Australia y luego tapó 2 penales en la definición contra Países Bajos en Cuartos de Final.

➔ Andrej Kramaric es el goleador de Croacia en Catar 2022 (2). Su compañero Dejan Lovren lidera el rubro de pases en el combinado europeo (425). Mientras que, Mateo Kovacic es el más preciso a la hora de distribuir el balón (93%). El capitán Luka Modric llegará a 18 partidos con la selección en la Copa del Mundo (jugador con más presencias en su país en la historia del certamen: 2 en 2006, 3 en 2014, 7 en 2018, 5 en 2022). El Balón de Oro en Rusia 2018 acumula 6 victorias, 8 empates y 3 derrotas en Mundiales FIFA.

➔ Nicolás Otamendi es uno de los 3 argentinos que disputó los 549 minutos en Catar 2022 junto a Emiliano Martínez y Lionel Messi. El defensor aportó 12 quites, 31 despejes e integra el podio general de pases (455). Julián Álvarez registra 17 partidos y 5 goles con la Albiceleste, 2 por la Copa del Mundo. En 2022 (clubes y selección) totalizó 29 conquistas en 57 presencias.

Vía Data Factory