➔ Países Bajos y Argentina tendrán el 6to cruce en la historia de los Mundiales de la FIFA. Récord entre PBA-ARG en Mundiales FIFA: 2 victorias de Países Bajos (4-0 en Alemania 1974 -Primera Fase- y 2-1 en Francia 1998 -Cuartos de Final-), Argentina ganó 1 (3-1 en la Final de la edición en la que se consagró como anfitrión en 1978), 2 empates 0-0 (Alemania 2006 -Fase de Grupos- y Brasil 2014 -Semifinales, con triunfo 4-2 en penales para la Albiceleste-).

➔ El primer cruce en Mundiales fue en Alemania 1974 cuando compartieron zona en la segunda fase (junto a Alemania Democrática y Brasil): fue 4-0 para Países Bajos de Rinus Michels (Johan Cruyff x2, Ruud Krol y Johnny Rep). Luego, con César Luis Menotti al frente, Argentina se tomó revancha en la final de 1978 cuando gritó campeón en el tiempo extra: 3-1 (Mario Kempes x2 y Daniel Bertoni; Dick Nanninga). Más tarde, el seleccionado europeo eliminó al sudamericano en Cuartos de Final de Francia 1998: 2-1 (Patrick Kluivert y Dennis Bergkamp; Claudio López), en el Vélodrome de Marsella. En el cierre del Grupo C de Alemania 2006, no se sacaron ventaja y empataron 0-0, con ambos clasificados a fase final, la ARG de José Pekerman se quedó con el grupo por diferencia de gol (fue el primer partido como titular de Messi en un Mundial). Por último, fueron rivales en Semifinales de Brasil 2014 cuando volvieron a igualar sin goles, con Javier Mascherano como gran figura en Argentina. Ya en los penales de esa llave, fue victoria de Argentina (4-2), con Chiquito Romero atajando los disparos de Vlaar y Sneijder. La Selección de Alejandro Sabella arribó a una Final mundialista después de 24 años.

➔ El historial general entre ambos seleccionados cuenta con 9 enfrentamientos. Argentina obtuvo 1 triunfo en el tiempo regular contra Países Bajos y fue cuando se coronó campeón en el Mundial de 1978 (el resto 4 triunfos para los europeos y 4 empates). Además de los 5 encuentros en la Copa Mundial de la FIFA (Alemania 1974, Argentina 1978, Francia 1998, Alemania 2006 y Brasil 2014), cuentan con 4 duelos en amistosos internacionales (1974, 1979 -Copa 75° Aniversario de la FIFA-, 1999 y 2003).

➔ Países Bajos cumplirá 16 partidos ante rivales de la CONMEBOL en Mundiales. Récord total: 15 PJ: 8PG-5PE-2PP. El último duelo fue el 1-1 ante Ecuador en el Grupo A de Catar 2022. Sin contar definiciones por penales, los neerlandeses conservan un invicto de 9 partidos ante selecciones sudamericanas en la Copa (5PG-4PE). Perdieron 2 de los 15 cruces anteriores y su vencedor luego se coronó campeón del mundo: 3-1 vs. Argentina en la Final de 1978 y 2-3 vs. Brasil en los Cuartos de Final de Estados Unidos 1994.

➔ Argentina disputará su partido 57 en Mundiales contra rivales de la UEFA. Récord total: 56 PJ: 23PG-14PE-19PP. Ganó 1 de sus últimos 6 duelos contra europeos en tiempo reglamentario: 1 COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022 2-0 vs. Polonia en el Grupo C de Catar 2022 (el resto: 0-0 vs. Países Bajos, 0-1 vs. Alemania, 1-1 vs. Islandia, 0-3 vs. Croacia y 3-4 vs. Francia). Su última victoria en fase final fue ante Bélgica en Cuartos de Final de Brasil 2014: 1-0 (Gonzalo Higuaín). Desde que perdió la final de 1930 contra Uruguay, las siguientes eliminaciones de Argentina en las fases eliminatorias de un Mundial fueron frente a rivales de Europa.

➔ Países Bajos tendrá su partido 55 en la Copa Mundial de la FIFA. Récord de NED: 54 PJ 30PG-13PE-11PP (94GF-50GC). 63.6% de eficacia. La Orange cuenta con 3 subcampeonatos en Mundiales FIFA: Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010.

➔ Argentina cumplirá 86 partidos en Mundiales de la FIFA. Récord de ARG 85 PJ 46PG-15PE-24PP (144GC-96GC). 60% de efectividad.

➔ Máximos goleadores de Países Bajos en Mundiales FIFA: Johnny Rep (7), Dennis Bergkamp, Rob Rensenbrink, Arjen Robben, Wesley Sneijder y Robin Van Persie (6), Johan Neeskens (5), Johan Cruyff, Memphis Depay, Cody Gakpo (3). Jugadores de NED con tripletes en Mundiales: Rob Rensenbrink vs. Irán (Argentina 1978). Máximas presencias de Países Bajos en Mundiales: Wesley Sneijder, Robin Van Persie (17 PJ), Dirk Kuyt, Arjen Robben (15 PJ), Wim Jansen, Ruud Krol, Johnny Rep (14 PJ), Arie Haan, Rob Rensenbrink (13 PJ), Dennis Bergkamp, Jan Jongbloed, Johan Neeskens (12 PJ).

➔ Máximos goleadores de Argentina en Mundiales: Gabriel Batistuta (10), Lionel Messi (9), Diego Maradona, Guillermo Stábile (8), Mario Kempes (6), Gonzalo Higuain (5). Jugadores argentinos con hat-trick en Copas del Mundo: Guillermo Stábile vs. México (Uruguay 1930), Gabriel Batistuta vs. Grecia (EE.UU. 1994) y vs. Jamaica (Francia 1998), Gonzalo Higuaín vs. Rep. de Corea (Sudáfrica 2010). Máximas presencias de Argentina en Mundiales de la FIFA: Lionel Messi (23 PJ), Diego Armando Maradona, (21 PJ), Javier Mascherano (20 PJ), Mario Kempes (18 PJ), Óscar Ruggeri, Ángel Di María (16 PJ).

➔ Países Bajos cumplirá 22 encuentros en la fase final de los Mundiales. Récord de NED: 21 PJ 9PG-3PE-9PP. 47.6% de eficacia. Países Bajos pasó de fase en sus últimas 3 veces en Cuartos de Final. Estuvo 4 veces en esta instancia (2PG-1E-1P): 1994 (2-3 vs. Brasil), 1998 (2-1 a Argentina), 2010 (2-1 a Brasil) y 2014 (0-0 ante Costa Rica y victoria 4-3 por penales).

➔ Argentina cumplirá 27 encuentros en la fase final de los Mundiales. Récord: 26 PJ 12PG-5PE-9PP (52.6% de éxito). Jugó 7 veces en Cuartos (2 victorias, 3 derrotas y 2 empates con triunfos albicelestes por penales): 1966 (0-1 vs. Inglaterra), 1986 (2-1 vs. Inglaterra), 1990 (0-0 vs. Yugoslavia, triunfo 3-2 por penales), 1998 (1-2 vs. Países Bajos), 2006 (0-0 vs. Alemania, derrota 2-4 en los penales), 2010 (0-4 vs. Alemania), 2014 (1-0 vs. Bélgica).

➔ La Orange no pierde en un partido de Copa del Mundo FIFA después de abrir el marcador desde el Argentina 1978, cuando fue derrotado 2-3 frente a Escocia en primera ronda.

➔ La Celeste y Blanca perdió 5 partidos de los últimos 26 juegos en Mundiales en tiempo reglamentario (sin contar caídas en definiciones por penales).

➔ En Mundiales de la FIFA: NED registra 43 juegos con anotaciones, 11 partidos en los que no pudo marcar goles, 21 vallas invictas, 33 encuentros con tantos recibidos y 7 resultados con marcador final 0-0. En tanto, ARG registra 68 juegos con anotaciones, 17 partidos en los que no pudo marcar goles, 30 vallas invictas, 55 encuentros con tantos recibidos y 6 resultados con marcador final 0-0.

➔ Países Bajos jugó 6 veces tiempos extra en la historia del certamen, nunca ganó (3 derrotas y 3 veces lo definió desde los doce pasos): cayó con Checoslovaquia (Octavos de 1938), Argentina (Final 1978) y España (Final 2010). Igualó frente a Brasil (Semifinales de 1998), Costa Rica (Cuartos de 2014) y Argentina (Semifinales de 2014). 2 COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022

➔ Argentina jugó 9 veces tiempos extra en Mundiales: Países Bajos (triunfo) en 1978, Yugoslavia (empate) e Italia (empate) en 1990, Inglaterra (empate) en 1998, México (triunfo) y Alemania (empate) en 2006, Suiza (triunfo), Países Bajos (empate) y Alemania (derrota) en 2014. Récord total: 3G-5E-1P.

➔ Países Bajos disputó 3 definiciones por penales en los Mundiales: 1 ganada (4-3 a Costa Rica en Cuartos de Final de Brasil 2014 después de finalizar 0-0) y 2 perdidas (2-4 vs. Brasil en Semifinales de Francia 1998 tras igualar 1-1 y 2-4 vs. Argentina en Semifinales de Brasil 2014 luego de empatar 0-0).

➔ Argentina tiene el récord de definiciones por penales en Mundiales: 5 totales (4G-1P). Triunfos 3-2 vs Yugoslavia, 4-3 vs Italia (1990), 4-3 vs Inglaterra (1998) y 4-2 vs Países Bajos (2014). La única caída fue 2-4 vs Alemania (2006). Argentina y Alemania son los más ganadores (4).

➔ Países Bajos enfrentará a Argentina en Cuartos de Final luego de superar 3-1 a EE.UU. en los Octavos. Avanzó 3 veces a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA (desde el formato actual eliminatorio impuesto desde México 1986). Louis van Gaal dirigió 11 partidos en la Copa del Mundo y no perdió ninguno (8PG-3PE). Su seleccionado conservó la valla en 6 de sus últimos 9 partidos. El DT dirigió 63 partidos a su selección con 41 triunfos, 18 empates y sólo 4 derrotas (2 por Eliminatorias UEFA para 2002 y 2 amistosos en 2012 y 2013). La última derrota de Países Bajos fue ante España en la Final de Sudáfrica 2010 (0-1 en TE).

➔ Argentina dejó en el camino a Australia en Octavos de Final de Catar 2022 y disputará los Cuartos de Final con Países Bajos. La Albiceleste conserva la valla invicta en los primeros tiempos de Catar 2022. Sin embargo, 5 de sus 7 goles en esta Copa del Mundo llegaron en la segunda etapa de los partidos. Argentina llega a Cuartos después de perder el primer partido. La última selección que logró algo así terminó levantando la Copa del Mundo (España en 2010).

➔ Cody Gakpo lleva 3 goles en 4 partidos y en todos los casos convirtió el tanto que abrió el marcador del encuentro. El delantero registra 18 goles y 18 asistencias en 33 presencias en la temporada 2022/23 (5 tantos y 1 asistencia con la Selección). Davy Klaassen sumó 1 anotación y 2 asistencias para Países Bajos en Catar 2022.

➔ Memphis Depay intervino en 34 goles en sus últimos 30 partidos con Países Bajos (24 tantos y 10 asistencias). Anotó 43 veces con lo que se convirtió en el segundo jugador con más goles para su selección, detrás de Robin van Persie (50). Celebró 3 goles en la Copa Mundial de la FIFA, misma cantidad que Johan Cruyff (2 en 2014 y 1 en 2022).

➔ Lionel Messi cumplirá 24 partidos siendo el argentino con más presencias en Mundiales. Además, superará al italiano Paolo Maldini (ambos con 23 PJ) y alcanzará al alemán Miroslav Klose, quedando sólo por detrás del otro alemán Lothar Matthäus (25 PJ) en la tabla histórica de apariciones en Mundiales. El actual capitán, autor de 3 goles, 1 asistencia y 20 disparos en Catar 2022, registra 9 tantos y quedó a un grito de Gabriel Batistuta con 10. Frente a Australia celebró su primer gol en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo.

➔ Julián Álvarez se sumó a Lionel Messi y Hernán Crespo como los argentinos que anotaron goles en 2 partidos consecutivos de una Copa del Mundo en el siglo XXI. El delantero registra 16 partidos y 5 goles con la Albiceleste, 2 en la Copa del Mundo. En 2022 (clubes y selección) totaliza 29 conquistas en 56 presencias.

➔ Rodrigo De Paul es el argentino con más pases (391) y quites (20) en la presente competencia mundial. En tanto, Frenkie de Jong es el neerlandés con más toques (281) y recuperaciones (13) en el actual certamen.

