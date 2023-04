El equipo argentino, que nunca perdió en Brasil por Libertadores, se plantó con mucha autoridad en el Itaquerão, de la ciudad de San Pablo, fue muy superior a los locales y pudo haber ampliado el marcador, que abrió con un gol de cabeza de Javier Cabrera a los 13 minutos del primer tiempo.

Argentinos consiguió los seis puntos al vencer de local a Independiente del Valle (también 1-0) y a Corinthians, de visitante. El martes 2 de mayo deberá viajar a Montevideo para medirse con Liverpool, que no consiguió puntos.

Síntesis

Corinthians: Cassio, Fagner, Rodrigo Balbuena, Gil y Fabio Santos; Fausto Vera, Victor Cantillo, Matheus Araujo y Giuliano; Roger Guedes y Yuri Alberto. DT: Fernando Lázaro.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torren y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Santiago Montiel, Franco Moyano y Federico Redondo; Francisco González Metilli; Gastón Verón y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Gol en el primer tiempo: 13m Cabrera (AJ)Cambio en el primer tiempo: 38m Du Queiroz por Fagner (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Ángel Romero por Araujo (C) y Roni por Cantillo (C); 25m Luciano Sánchez por González Metilli (AJ); 28m Tiago Nuss por Verón (AJ); 33m Paulinho por Giuliano (C); 36m Marco Di Cesare por Torren (AJ) y Fabricio Domínguez por Cabrera (AJ).

Amonestados: Yuri Alberto (C). Montiel, Villalba y Lanzillota (AJ).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela) VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Cancha: Neo Química Arena, de Corinthians (San Pablo)