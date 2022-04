Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Banfield, por la fecha 8 de la Zona A en la Copa Liga Profesional 2022. El Taladro y el Bicho se midieron en el Estadio Florencio Sola con el arbitraje de Nazareno Arasa. Con este resultado, los de Gabriel Milito quedaron en la tercera posición, con 14 puntos, mientras que los de Diego Dabove quedaron en la séptima plaza, con 11 unidades.

La primera mitad tuvo un comienzo frenético. Al minuto los dueños de casa tuvieron una muy clara mediante un cabezazo de Alejandro Maciel que se fue rozando el palo, pero seis minutos más tarde los de La Paternal, en su primera llegada, sacaron ventaja: al minuto 7, Javier Cabrera se fue mano a mano con Enrique Bologna, abrió el pie derecho e infló la red local.

A partí del primer tanto, el Bicho fue amo y señor de las acciones del primer tiempo y contó con las chances más claras de gol. Tal es así, que al minuto 37 llegó el segundo para los de Gabriel Milito: Nicolás Reniero llegó hasta el fondo, envió el centro para que Gabriel Ávalos se eleve más que todos, cabeceé, pero Bologna respondió con una gran atajada. Luciano Gómez capitalizó el rebote y estiró la diferencia.

Ya en el complemento, la tónica del partido no cambió. La visita siguió dominando el cotejo, fue amo y señor de la numero cinco, mientras que el Taladro no mostró su mejor versión esta noche. No obstante, en esta segunda mitad las ocasiones de gol mermaron y el duelo se disputó mayormente en la mitad de la cancha. Sin embargo, apareció el VAR: al minuto 45, la tecnología llamó a Nazareno Arasa por una posible roja a Luciano Gómez, el juez fue a revisar la acción y decidió cambiar la tarjeta amarilla por una de color rojo.