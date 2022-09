El himno de la Champions volverá a sonar fuerte hoy desde las 13.45 (hora argentina) cuando la pelota vuelva a rodar en el torneo que reúne a los clubes más poderosos del mundo. Con un calendario alterado por la Copa del Mundo, la fase de grupos se jugará en apenas dos meses. Luego vendrán las fases de playoff y la final se jugará el 10 de junio de 2023 en Turquía.

El primer día tendrá a Messi jugando como titular en el Parque de los Príncipes, en el duelo entre su equipo, el PSG, y Juventus. Compartirá ataque con Neymar y Mbappé. Los italianos no contarán con Ángel Di María, que no viajó debido a una lesión, pero sí tendrán a Leandro Paredes, posiblemente entre los titulares jugando contra su exequipo.

Para Messi es un torneo especial: buscará acercarse al récord de máximo goleador de la historia de la Champions. Tiene 125 goles y está a 15 tantos de otra leyenda, Cristiano Ronaldo, que no participará de esta edición ya que el Manchester United no clasificó luego de una pésima temporada. El portugués estará fuera de la Champions luego de veinte años de disputarla de manera ininterrumpida.

En España habrá un duelo de mucho interés para nuestro país. El Sevilla, plagado de compatriotas -Papu Gómez sería titular; Montiel, Acuña y Lamela, suplentes-, enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola, que tendrá a Julián Álvarez en el banco. Si ingresa, será el debut absoluto en esta competencia para el cordobés.

También hará su estreno el campeón, Real Madrid, visitando al Celtic en Escocia.

Así se jugará la primera jornada:

- 13.45:

Borussia Dortmund (ALE) vs Copenhague (DIN)

Dinamo Zagreb (CRO) vs Chelsea (ING)

- 16.00:

Benfica (POR) vs Maccabi Haifa (ISR)

Celtic (ESC) vs Real Madrid (ESP)

Salzburgo (AUS) vs Milan (ITA)

PSG (FRA) vs Juventus (ITA)

RB Leipzig (ALE) vs Shakhtar (UCR)

Sevilla (ESP) vs Manchester City (ING)