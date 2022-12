El torneo de la Primera Nacional 2023, del que participan 37 equipos, se sorteará mañana y se dividirá en dos zonas (una de 18 y otra de 19 clubes) que jugarán todos contra todos a partido y revancha.

El torneo, según lo dispuesto por la AFA, contempla dos ascensos a la Liga Profesional, uno directo y otro que surgirá de un certamen reducido.

Según acordaron los presidentes de la divisional -la categoría de ascenso más importante del fútbol argentino- el torneo no tendrá fecha de "clásicos".

Aún resta definir la cantidad de descensos y la fecha de inicio, que podría pactarse para el último fin de semana de enero o el primero de febrero.

La modalidad de disputa será la siguiente:

-Se jugará en dos zonas (una de 18 equipos y otra de 19).

-Habrá dos ascensos: uno directo y otro indirecto.

-Los dos primeros de cada zona jugarán por el primer ascenso.

-Los ubicados del 2do. al 8vo. puesto de cada zona disputarán un torneo Reducido al que se sumará en la fase de cuartos de final el perdedor del partido por el primer ascenso.

-Por ahora no está definida la cantidad de descensos.

Equipos participantes: Aldosivi y Alvarado (ambos de Mar del Plata); Agropecuario de Carlos Casares; All Boys; Almagro; Almirante Brown; Atlético Rafaela; Atlanta; Brown de Adrogué; Brown de Puerto Madryn; Chacarita Juniors y Chaco For Ever.

Además estarán: Defensores Unidos de Zárate; Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn; Deportivo Maipú; Deportivo Morón; Estudiantes de Buenos Aires; Estudiantes de Río Cuarto; Ferro Carril Oeste; Flandria; Gimnasia de Jujuy; Gimnasia de Mendoza; Güemes de Santiago del Estero; Independiente Rivadavia de Mendoza y Mitre de Santiago del Estero.

También jugarán Nueva Chicago; Patronato de Paraná; Quilmes; Racing de Córdoba; Deportivo Riestra; San Martín de San Juan; San Martín de Tucumán, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez y Villa Dálmine.

Télam