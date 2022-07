El director técnico de Boca Juniors, Sebastian Battaglia, manifestó la noche del viernes su preocupación por "quedar lejos" de la punta de la Liga Profesional "en caso de que sumen los de arriba" en sus respectivos partidos de la sexta fecha.

Con una formación suplente, Boca recibió una goleada de Banfield (3-0) en La Bombonera y quedó con 9 puntos, a cuatro del líder Newell's, que el lunes será local de Patronato de Paraná.



"Tuvimos dos partidos de local que no pudimos sumar y ahora tenemos un partido importante el martes. Me preocupa quedar lejos de los de arriba en caso de que puedan sumar”, admitió Battaglia, ya enfocado en la revancha del martes ante Corinthians de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores.



El entrenador preservó a todos los titulares para ese compromiso y defendió a los jugadores dispuestos ante Banfield: “Nosotros queremos tener un plantel que sea competitivo, hoy le tocó estar a muchachos que no tienen muchos minutos".