Belgrano femenino se prepara para un 2022 con todo. El 6 de marzo comienza la Primera B del fútbol femenino de AFA, certamen que otorga el ascenso al futbol semiprofesional.

Tras consagrarse campeonas de la Primera C, este año debutarán de locales y ya conocen sus rivales.

Están en la Zona A junto a Atlanta, All Boys, Lima, Vélez, Almirante Brown, Banfield, Atlas, Defensa y Justicia, Armenio y Claypole.

Según el formato el primero asciende al fútbol semiprofesional de Primera División. El 2º esperarán las semifinales.

Del 2º al 8º se jugará el reducido por el segundo ascenso (3 vs 8, 4 vs 7 y 5 vs 6).

Belgrano tendrá su primer partido ante Lima de Zárate de local.

Fixture Celeste:

2º: Atlanta (v)

3º Atlas

4ª Almirante Brown

5ª Defensa

6ª Fecha Libre

7ª Claypole (v)

8ª Vélez

9ª All Boys

10ª Banfield (L)

11ª Deportivo Armenio.