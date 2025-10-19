Belgrano ganó un partidazo. Con goles de Passerini, de penal, y uno en contra de Leandro Paredes, el Celeste se llevó tres puntos de oro ante Boca y se metió otra vez en la pelea del torneo.

Después del final, la fiesta se trasladó al vestuario. Entre saltos y videos que ya empezaron a circular en redes, los jugadores coparon el lugar con el clásico grito: “¡Soy de Belgrano, soy, soy…!”.

El grupo descargó toda la tensión de una semana movida, sin su goleador Jara y Longo, pero con una actuación sólida. Hubo abrazos, cánticos y hasta palmas contra los lockers.

Con este triunfo, Belgrano respira en el torneo y encara con confianza lo que viene: Argentinos Juniors en Rosario por Copa Argentina. Pero antes, un festejo inolvidable en uno de los templos del fútbol argentino.