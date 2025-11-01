¡Fuego pirata! Belgrano presentó la nueva camiseta roja, inspirada en la identidad cordobesa

El Club Atlético Belgrano y Umbro presentaron de manera oficial la nueva Camiseta Oficial 3 2025, que se convierte en la tercera equipación de la presente temporada.

Esta edición especial rinde homenaje a la identidad cordobesa en todas sus formas, inspirándose en los símbolos, la cultura, la bandera de Córdoba y el espíritu de la provincia. El objetivo de esta indumentaria es unir la pasión de una ciudad y el corazón de su gente en cada hilo.

El concepto motor de la campaña es "Belgrano es Córdoba. Córdoba es de Belgrano". Esta idea poderosa se cimienta en el hecho de que en Córdoba, las emociones se viven con orgullo, abarcando desde el acento local y el cuarteto, hasta la alegría de sus calles y la energía que emana del Gigante de Alberdi. La nueva camiseta invita a los hinchas a "llevar puesta" esta identidad: la de una ciudad bohemia, alegre, resistente y profundamente futbolera.

Detalles de Diseño y Confección

La nueva camiseta oficial 3 posee una base roja y está confeccionada en un tejido elastizado y liviano de poliéster que asegura un confort superior durante el juego. En el frente, presenta un grafismo sutil sublimado que evoca una bandera flameando, símbolo de orgullo, lucha y pertenencia. La espalda está realizada en tejido mesh para mejorar la respirabilidad y acompañar la intensidad del movimiento.

Entre los detalles destacados, el cuello tricolor (blanco, celeste y rojo) presenta un escote en “V” e incorpora un transfer bicolor con la inscripción “CAB ES CBA”, una expresión que busca sintetizar el vínculo entre el Club Atlético Belgrano y la provincia.

Las mangas, también rojas y de moldería ranglan, incluyen un detalle lateral en blanco y celeste. En la zona del pecho se encuentran el escudo original del Club y el logo de Umbro, ambos realizados en TPU. Para reforzar aún más su identidad, la parte inferior incorpora el holograma de autenticidad de Umbro en color plateado y, del lado derecho, un transfer con el sol de la bandera de Córdoba.

Disponibilidad y Debut

La nueva indumentaria oficial de Umbro y Belgrano ya se encuentra disponible para su adquisición en República de Alberdi, en su versión adulto y unisex.

El Club informó que la camiseta se estrenará en el partido que Belgrano disputará como local frente a Tigre, el lunes 3 de noviembre.