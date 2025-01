Lucas Zelarayán analizó su regreso a Belgrano: "Todos soñamos con ser campeones"

Lucas Zelarayán vivió un regreso soñado en su primer partido oficial con la camiseta de Belgrano, en el empate 1-1 frente a Huracán en la jornada inaugural del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El mediocampista, que estuvo nueve años fuera del país, se mostró satisfecho con su rendimiento personal, aunque reconoció que el resultado no fue el esperado.

"Volver al fútbol argentino después de tanto tiempo no es fácil, pero me sentí bien. Lamentablemente no se nos dio el triunfo, pero creo que mostramos una buena imagen en el campo", señaló Zelarayán. A pesar del empate, el "Chino" fue la figura del partido por su destacada actuación en el mediocampo.

Respecto al ambiente que lo rodea, Zelarayán destacó el cariño de los hinchas de Belgrano, algo que le transmitieron desde su salida en 2015 y que se vio reflejado en su regreso. "Estoy muy agradecido con la gente. Me mostraron mucho cariño desde el primer momento. Soy hincha de Belgrano, amo este club y estoy muy feliz de estar de vuelta", expresó.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el mediocampista analizó el juego con una visión positiva: "El partido fue muy parejo. Enfrentamos a un gran rival, pero nos hicimos fuertes de local. Creo que tuvimos las chances más claras, aunque no pudimos concretar el segundo gol. A veces una distracción cuesta caro y Huracán aprovechó para empatar", analizó.

Además, Zelarayán se mostró optimista respecto a las aspiraciones de Belgrano en el torneo. A pesar de la paridad del fútbol argentino, destacó que el equipo tiene lo necesario para competir por el título: "Sabemos que si nos mantenemos fuertes como equipo, podemos pelear hasta el final. Todos soñamos con ser campeones, y vamos a ir por eso", afirmó.