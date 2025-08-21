¡Un lujo Pirata! Belgrano reveló sus nuevas camisetas con guiños a su historia y barrio

Este miércoles 20, el Club Atlético Belgrano deslumbró a sus hinchas con la presentación oficial de su nueva equipación Umbro, un evento calificado como “un lujo” y un nuevo motivo de felicidad para los seguidores “celestes”.

La esperada develación, precedida por una semana de anticipos y guiños en redes sociales, tuvo lugar en el histórico teatro La Piojera, ubicado sobre la avenida Colón, en pleno barrio Alberdi.

La nueva indumentaria, diseñada tanto para los equipos profesionales femeninos como masculinos, incluye dos modelos principales:

La camiseta titular: mantiene el clásico color celeste. Según la propia publicación del club, esta remera representa a “Alberdi” y evoca sentimientos profundos: “Como toda la vida, como la bandera, el cielo, como la chica que quiero y el tatuaje que llevo”.

La camiseta alternativa: se presenta en un audaz color negro. Belgrano comunicó que este diseño representa a los “Piratas” y la describió como “la fachera, con la que vas a la cancha, al baile, al laburo; la vas a querer llevar a todos lados”.

Ambas camisetas no solo destacan por sus colores, sino también por sus detalles representativos del club y del barrio. Se pueden identificar puntos emblemáticos de Alberdi, como la Plaza Colón y el Hospital de Clínicas. Además, se resaltaron los escudos, parches y lo que está escrito en las remeras, elementos que le dan un carácter único.

El lanzamiento fue un evento significativo que contó con la presencia de Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, junto a distintos referentes del club. Un hecho destacable fue la asistencia de los primeros 120 socios que adquirieron las camisetas en preventa sin haberlas visto previamente, demostrando una fe inquebrantable en la institución. La jornada fue acompañada por la actividad en redes sociales, con videos y mensajes que generaron expectativa antes de la presentación oficial.

Para los interesados, se informó que las camisetas tienen un valor de 109.990 pesos. Con referencias directas a la historia del club y al barrio, esta nueva equipación busca fortalecer el sentido de pertenencia y celebrar la rica identidad del “Pirata”.