Belgrano cerró su participación en la Copa de la Liga Profesional con un empate 1 a 1 frente a Unión de Santa Fe, en un partido disputado en el estadio 15 de Abril. Pero más allá del resultado, lo más resonante llegó después del final, con la voz sincera de Nicolás "Uvita" Fernández.

El delantero, autor del gol del Pirata en la tarde santafesina y máximo artillero del equipo en el certamen con ocho tantos, no esquivó el balance general del semestre: “Fue malo, hemos perdido muchos puntos que por ahí merecíamos ganar, pero el fútbol es así. A veces llegamos y no convertimos, y el rival llega una vez y sí lo hace. El balance es malo porque quedamos afuera de todo”, expresó ante los micrófonos de TNT Sports.

Fernández también destacó lo complicado que fue el encuentro por la propuesta del rival: “Es difícil jugar en esta cancha”, dijo, en referencia a la intensidad con la que se desempeña Unión como local. Y agregó: “Queríamos los tres puntos los dos equipos, pero hay que seguir trabajando. Hoy se vio otra cosa, pero seguimos cometiendo errores”.

En lo personal, el ex Defensa y Justicia admitió su satisfacción por el rendimiento individual, aunque con matices: “Es importante hacer goles, más para un delantero, pero no me llena cuando empatamos o perdemos. Suma para mí, pero lo que más quiero es que el equipo gane”.

Con la Copa Argentina como único objetivo cercano, Belgrano deberá barajar y dar de nuevo, en un semestre que terminó con sabor amargo.