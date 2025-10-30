Alarma en Belgrano: Lisandro López sufrió un desgarro y es baja clave para la recta final

Preocupación en Alberdi por la lesión de López

La práctica del jueves por la mañana dejó una mala noticia para el cuerpo técnico de Belgrano: la lesión muscular de Lisandro López. Tras someterse a estudios, se confirmó que el defensor sufrió un desgarro en el sóleo derecho.

López había finalizado el encuentro anterior de la Copa Argentina con una molestia. El desgarro fue sufrido durante el complemento del partido de semifinales, disputado el 23 de octubre de 2025, donde el "Pirata" cayó 2-1 ante Argentinos Juniors.

Esta lesión representa un golpe importante para el equipo, especialmente en la recta final del torneo. En principio, el jugador de 36 años estará al menos dos semanas fuera de las canchas. Por tal motivo, se perderá, como mínimo, los encuentros frente a Tigre y Argentinos Juniors. Además, su presencia en el último compromiso de la fase de grupos ante Unión está en duda.

El calendario decisivo y las opciones de reemplazo

La baja de López se suma a la situación de Elías López, también defensor, quien continúa realizando tareas de rehabilitación tras sufrir un desgarro. Ante esta coyuntura, el cuerpo técnico liderado por Ricardo Zielinski deberá evaluar quién será el reemplazante de Lisandro López para el próximo partido.

Mientras el Celeste intenta dejar atrás la eliminación sufrida en la Copa Argentina, enfoca toda su atención en el calendario liguero. Belgrano abrirá su serie final de partidos este lunes a las 21.15, cuando reciba a Tigre en el Gigante de Alberdi por la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional. Luego, visitará a Argentinos Juniors el fin de semana del 9 de noviembre. Finalmente, la “B” cerrará la fase de grupos frente a Unión, nuevamente en Alberdi.

A pesar de las bajas, hay señales positivas en la puesta a punto de otros jugadores. Santiago Longo entrena a la par del grupo y se espera que llegue en óptimas condiciones al cruce ante Tigre. Otro jugador que volvió a trabajar con el plantel es Tobías Ostchega, quien podría ser tenido en cuenta para el encuentro del lunes.

El resto de los jugadores continúa con la puesta a punto y trabajará toda la semana en horario matinal en el predio Armando Pérez, para luego concentrar el domingo a la espera del duelo ante el "Matador" de Victoria.