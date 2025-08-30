Alexis Maldonado: Belgrano sella un refuerzo clave para su defensa con experiencia en la Liga Profesional

El Club Atlético Belgrano ha concretado un movimiento estratégico para fortalecer su retaguardia con la incorporación del experimentado defensor Alexis Maldonado. El zaguero riojano, de 27 años, se unirá al "Celeste" por las próximas tres temporadas tras un acuerdo con Banfield. Este fin de semana, Maldonado arribará a Córdoba para realizar la revisión médica de rigor y firmar su contrato, sellando así su pase al equipo "Pirata".

La operación se cerró en 500 mil dólares por el pase del jugador, en un intercambio que también incluye el préstamo de Nicolás Meriano a Banfield, el "Taladro". Pedro Troglio, entrenador de Banfield y ex-técnico de Maldonado, explicó que esta transacción se facilitó por la necesidad de Banfield de encontrar un central y la situación de Meriano en Belgrano, calificando la adquisición de Maldonado como "una buena adquisición" para el conjunto cordobés. La llegada de Maldonado se dio en un contexto en el que Belgrano accionó en el mercado tras la venta de Mariano Troilo al Parma de Italia.

Un detalle particular marcó el último partido de Maldonado con la camiseta de Banfield frente a Tigre: fue reemplazado en el entretiempo, no por una lesión, sino porque su transferencia a Belgrano ya estaba completamente definida. Este hecho, en un partido donde fue titular y ejerció la capitanía, generó sorpresa entre los hinchas.

La trayectoria de Alexis Maldonado comenzó en las divisiones inferiores de Banfield en 2013, tras superar una prueba. Fue citado por primera vez al banco de suplentes en abril de 2016, y su debut oficial se produjo el 14 de octubre de 2017, como titular en un empate 1-1 contra Estudiantes de La Plata. Desde entonces, ha disputado más de 70 partidos en la primera división del club del sur bonaerense y registra dos goles en 98 encuentros con el "Taladro", lo que le otorga una amplia experiencia en la Liga Profesional.

Maldonado llega a Belgrano con la misión de reforzar la última línea del equipo dirigido por Ricardo Zielinski, en un torneo donde el "Pirata" busca consolidarse y mejorar su rendimiento defensivo. El propio Pedro Troglio, quien lo dirigió en Banfield y lo tuvo como prioridad en la zaga central durante ocho partidos, describió las características del defensor: "Es fuerte, con personalidad, buen juego aéreo, no es rápido, pero es fuerte en los mano a mano. Defensor aplicado, muy profesional".