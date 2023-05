Artime confirmó el interés de varios clubes en el ex delantero Celeste, Gonzalo Lencina

Si bien todo parece indicar que el jugador oriundo de Alta Gracia jugaría la próxima temporada en el Colo Colo de Chile, Junior de Barranquilla y otros equipos colombianos, también mostraron interés por el atacante Pirata.

En Belgrano, dueño del pase de Lencina, están tranquilos. Así lo confirma el presidente del Pirata, Luis Fabián Artime, quien en contacto con LA TERCERA DE CHILE aseguró que no existen ofertas formales por el jugador.

“Nosotros no hemos recibido ninguna oferta formal por Gonzalo Lencina, de Colo Colo ni de ningún club. El jugador está cedido a Bucaramanga de Colombia hasta diciembre de este año, pero no tiene una opción de compra fijada”, aseguró el exdelantero.

Asimismo, Artime agregó que “el único club que nos ha llamado por el atacante es Tolima de Colombia, que requería un préstamo para llevarlo, pero nosotros no estamos dispuestos a cederlo nuevamente. De Junior de Barranquilla no nos ha llegado nada”.

El “Cacique” no se cierra la opción de una tratativa por el goleador, quien sumó 9 conquistas en 19 partidos con el equipo de los Leopardos, cuadro que no avanzó al fase final del torneo colombiano.

“Nosotros no estamos cerrados a una venta del pase de Lencina. De la totalidad o de un porcentaje. Si Colo Colo o algún otro equipo lo quieren estamos dispuestos a negociar. Pero, como le dije, sola la venta de una parte o de todo el pase”, afirmó el Luifa.

Aunque no será fácil. Si Colo Colo quiere al atacante de 25 años deberá hacer una inversión fuerte, que está muy bien tasado en el mercado, según el presidente Pirata.

“El atacante no tiene una cláusula de salida fijada por contrato. Pero todo es negociable. No hemos sometido a consenso de la gente un precio por su pase. Sin embargo, no lo venderíamos por menos de 2 millones de dólares, los goleadores siempre son apetecidos en el mercado y nuestro jugador tampoco es la excepción”, aseveró Artime, en declaraciones a El Deportivo de la Tercera de Chile.

La Tercera de Chile / onefootball / Futbolete