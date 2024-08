Así fue la presentación de Juan Barinaga en Boca: “Al hincha le digo que vengo a darlo todo”

Boca Juniors presentó este viernes a Juan Barinaga como su octavo refuerzo en el mercado de pases. En una conferencia de prensa realizada en el club, el lateral derecho mostró su gran ilusión por sumarse al Xeneize, manifestando que se encuentra “muy contento” de estar en una institución de tal magnitud. Acompañado por Juan Román Riquelme, Barinaga expresó que aún está procesando la magnitud del nuevo desafío que enfrenta.

“Es un sueño estar en un club de esta magnitud. Me encontré con una institución hermosa, muy grande, que me sorprendió. Cuando me llamó mi representante y me contó de esta posibilidad no caía, recién ahora estoy cayendo”, comentó el jugador, que llega proveniente de Belgrano.

Barinaga también envió un mensaje a los hinchas de Boca: “Voy a dar todo por la camiseta. Vine a eso, a sumar desde donde me toque, cuando me toque. Entrar a la Bombonera con la camiseta de Boca debe ser algo único, lo viviré dentro de poco. Al hincha le digo que vengo a darlo todo, a tratar de poner a Boca en lo más alto como sea”.

La incorporación de Barinaga responde al deseo tanto de la dirigencia como del entrenador Diego Martínez, especialmente con el mercado de pases cerrado para futbolistas del exterior. Su transferencia de Belgrano se concretó rápidamente para reforzar el plantel azul y oro.