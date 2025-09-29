Barracas y Belgrano igualaron 1-1: el VAR anuló un gol clave del Pirata

Empate con Sabor a Polémica: Barracas Central y Belgrano no se Sacaron Ventajas

Barracas Central, igualó 1-1 frente a Belgrano de Córdoba, en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Claudio Fabián Tapia, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. Este resultado impidió que el conjunto de Rubén Insúa se subiera al primer puesto de la Zona A. Y a Belgrano de estar en la zona de clasificación!

El partido estuvo marcado por una acción fundamental donde el VAR fue el protagonista principal.

Desarrollo del Juego y Goles

El marcador se abrió tempranamente a favor del local. Jhonatan Candia puso el 1 a 0 para Barracas Central a los 16 minutos de acción con un "bombazo".

Cerca del cierre del primer tiempo, la controversia se instaló en el Tapia. A los 42 minutos de la primera mitad, Uvita Fernández había convertido para Belgrano, pero el gol fue anulado a instancias del VAR. El juez Andrés Gariano fue llamado por el VAR (a cargo de Adrián Franklin) y observó una infracción en ataque de Franco Jara sobre Yonatthan Rak en el inicio de la jugada, por lo que determinó anular la conversión del Pirata.

A pesar de la polémica, Belgrano logró igualar al comienzo del complemento. Franco Jara puso el 1 a 1 para el Pirata a los 3 minutos del segundo tiempo (49 minutos de acción total).

Segundas Mitades y Posiciones

Ya con el marcador igualado, el arquero de Barracas, Marcos Ledesma, se lució a los 14 minutos del segundo tiempo con un "atajadón" que le negó el doblete a Franco Jara. Más tarde, Thiago Cardozo salvó al Pirata tras un remate de Candia, quien luego tuvo otra chance mano a mano que definió de mala manera.

Con este empate, Barracas Central (dirigido por Rubén Darío Insúa) se mantiene segundo en la Zona A con 16 unidades. Belgrano (dirigido por Ricardo Zielinski) marcha décimo con 13 puntos. Antes de este cruce, el Guapo venía de una sorpresiva derrota, mientras que el Pirata se había reencontrado con la victoria goleando a Newell's.

En la próxima fecha, Barracas visitará a Estudiantes en La Plata y Belgrano enfrentará a Talleres en el clásico cordobés. El encuentro se disputó a las 15:30 horas y fue televisado por TNT Sports, con Andrés Gariano como árbitro principal.

PREVIA

Belgrano juega un duelo clave este lunes con el objetivo de seguir escalando posiciones en el Torneo Clausura.

Desde las 15.30, el equipo del “Ruso” Zielinski visitará a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con arbitraje de Carlos Gariano y transmisión de TNT Sports Premium.

El Celeste de Alberdi llega con envión tras la goleada 3-0 a Newell’s, que le permitió ubicarse en el 11.º puesto de la tabla, con 12 puntos.

Zielinski recupera piezas importantes: Ulises Sánchez y Lucas Passerini vuelven a estar entre los convocados, mientras que los juveniles Gerónimo Heredia y Ramiro Hernández quedaron fuera de la nómina.

Enfrente estará Barracas, que viene de caer 1-0 ante Sarmiento y necesita volver a hacerse fuerte en casa. El Guapo, dirigido por Rubén Insúa, buscará cortar la irregularidad en un torneo en el que no termina de despegar.

Será, además, la antesala del esperado clásico cordobés de la próxima fecha frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes, lo que le da aún más valor a este compromiso para los de barrio Alberdi.

Probables formaciones