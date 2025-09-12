Belgrano confirmó cómo será la venta de entradas para el partido de cuartos de final de la Copa Argentina ante Newell’s, que se jugará el miércoles 17 de septiembre a las 18 hs en el Estadio Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.

La venta se realizará en las boleterías del Gigante de Alberdi, en calle Orgaz, en el horario de 11 a 18 hs.

El lunes 15 será exclusivo para socios, que podrán adquirir hasta cinco entradas por carnet, sin necesidad de que el titular esté presente. El martes 16, se pondrá a la venta el remanente para socios y público en general.

Los precios ya fueron definidos: Popular $35.000 y Platea Este $60.000.

El pirata cordobés llega a este encuentro tras eliminar a Independiente y Defensores de Belgrano, este último también en La Pedrera. Cabe recordar que San Luis ya recibió al “Pirata” en instancias previas de la Copa, donde también jugaron equipos como Independiente, Gimnasia de Mendoza, Racing y San Martín de San Juan.

Con la venta de entradas lista, los hinchas podrán asegurar su lugar y acompañar al equipo en busca de un lugar en semifinales del torneo nacional.