Belgrano: Zielinski mueve las piezas pensando en Defensa y Justicia

Belgrano retomó los entrenamientos luego de la derrota 3-0 frente a Central Córdoba en Alberdi por la sexta fecha del Torneo Clausura. Con goles de Diego Barrera, ex Talleres, y Gastón Verón, el conjunto santiagueño se llevó el triunfo en un partido en el que el Pirata no logró sostener la intensidad.

En una práctica abierta a la prensa, el técnico Ricardo Zielinski planificó cambios para visitar a Defensa y Justicia. No podrá contar con Lisandro López, expulsado en la última fecha, y en su lugar probó con Elías López. Además, ensayó con dos formaciones distintas.

El equipo titular formó con Cardozo; Elías López, Morales, Ricca, Spörle; Compagnucci, Longo, Menossi, Metilli; Jara y el “Uva” Fernández. Zelarayán entrenó diferenciado.

En tanto, el equipo alternativo incluyó a Vicentini; Baldi, Leguizamón, Meriano, Ostchega; Sánchez, Saravia, Mavilla, Velázquez; Reyna y Passerini.

Entre las novedades, Lucas Zelarayán realizó trabajos regenerativos y estará disponible para el partido del domingo en Florencio Varela.

Belgrano sumó tan solo un punto de los últimos seis en juego y busca recuperarse para ingresar en los playoffs de la Zona A.