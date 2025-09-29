Belgrano afronta una parada brava ante Barracas Central pensando en el clásico

Belgrano juega un duelo clave este lunes con el objetivo de seguir escalando posiciones en el Torneo Clausura.

Desde las 15.30, el equipo del “Ruso” Zielinski visitará a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con arbitraje de Carlos Gariano y transmisión de TNT Sports Premium.

El Celeste de Alberdi llega con envión tras la goleada 3-0 a Newell’s que le permitió ubicarse en el 11° puesto de la tabla con 12 puntos.

Zielinski recupera piezas importantes: Ulises Sánchez y Lucas Passerini vuelven a estar entre los convocados, mientras que los juveniles Gerónimo Heredia y Ramiro Hernández quedaron fuera de la nómina.

Enfrente estará Barracas, que viene de caer 1-0 ante Sarmiento y necesita volver a hacerse fuerte en casa. El Guapo, dirigido por Rubén Insúa, buscará cortar la irregularidad en un torneo en el que no termina de despegar.

Será, además, la antesala del esperado clásico cordobés de la próxima fecha frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes, lo que le da aún más valor a este compromiso para los de barrio Alberdi.

Probables formaciones