Belgrano anunció el pago del "Día del Club" contra Estudiantes

Belgrano informó que el próximo sábado, en el partido ante Estudiantes de La Plata en el Gigante de Alberdi, se aplicará el “Día del Club”.

La tradicional medida alcanza únicamente a los socios y socias que vayan al encuentro, programado para las 21:15.

El pago podrá realizarse desde hoy y hasta el 15 de noviembre, tanto de manera online como presencial. Los valores establecidos:

Mayor: $23.000

Jubilado: $16.000

Cadete Mayor: $16.000

Cadete Menor: $11.500

Desde el club informaron que el trámite puede completarse durante las 24 horas en belgranosocios.com, o de manera presencial en la Sede Social, de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9:30 a 13:30.

Además aclararon que los socios con débito automático deberán abonar el “Día del Club” de forma manual, y que en el caso de los grupos familiares, cada integrante que asista deberá realizar el pago individual. Los menores de 2 años quedan exceptuados del cobro.