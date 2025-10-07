Belgrano informó que el próximo sábado, en el partido ante Estudiantes de La Plata en el Gigante de Alberdi, se aplicará el “Día del Club”. 

La tradicional medida alcanza únicamente a los socios y socias que vayan al encuentro, programado para las 21:15.

El pago podrá realizarse desde hoy y hasta el 15 de noviembre, tanto de manera online como presencial. Los valores establecidos:

  • Mayor: $23.000
  • Jubilado: $16.000
  • Cadete Mayor: $16.000
  • Cadete Menor: $11.500
Belgrano anunció el pago del "Día del Club" contra Estudiantes

Desde el club informaron que el trámite puede completarse durante las 24 horas en belgranosocios.com, o de manera presencial en la Sede Social, de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9:30 a 13:30.

Además aclararon que los socios con débito automático deberán abonar el “Día del Club” de forma manual, y que en el caso de los grupos familiares, cada integrante que asista deberá realizar el pago individual. Los menores de 2 años quedan exceptuados del cobro.

Belgrano anunció el pago del "Día del Club" contra Estudiantes
Prensa Belgrano.