El encuentro se jugará en el estadio Norberto Tomaghello desde las 16.45, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Felipe Viola. Será un duro choque para los dirigidos por el Ruso Zielinski, ya que Defensa suele hacerse fuerte en Florencio Varela y hoy pelea por los puestos de arriba.

Belgrano llega golpeado tras la dura derrota sufrida en Alberdi frente a Central Córdoba (0-3) y el empate sin goles contra Aldosivi en la fecha anterior. Esos resultados lo dejaron en el décimo lugar de la Zona A con 8 puntos, a seis del líder Barracas Central y, por ahora, afuera de los ocho primeros que avanzan de ronda.

El Halcón, por su parte, viene de igualar 1-1 ante el puntero y se ubica octavo con 9 unidades, apenas un punto por encima del Pirata. El cruce tendrá un valor doble: sumar y sacar de competencia directa a un rival que pelea el mismo objetivo.

En cuanto a la formación, Zielinski no podrá contar con Lisandro López, expulsado la fecha pasada, ni con Facundo Quignon, que arrastra un esguince leve en el tobillo izquierdo.

Posibles formaciones