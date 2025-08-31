Belgrano cae en Florencio Varela ante Defensa y Justicia
El Pirata visitará este domingo al Halcón por la séptima fecha. El objetivo es volver a sumar de a tres y meterse otra vez en zona de clasificación a los playoffs.
El encuentro se jugará en el estadio Norberto Tomaghello desde las 16.45, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Felipe Viola. Será un duro choque para los dirigidos por el Ruso Zielinski, ya que Defensa suele hacerse fuerte en Florencio Varela y hoy pelea por los puestos de arriba.
Belgrano llega golpeado tras la dura derrota sufrida en Alberdi frente a Central Córdoba (0-3) y el empate sin goles contra Aldosivi en la fecha anterior. Esos resultados lo dejaron en el décimo lugar de la Zona A con 8 puntos, a seis del líder Barracas Central y, por ahora, afuera de los ocho primeros que avanzan de ronda.
El Halcón, por su parte, viene de igualar 1-1 ante el puntero y se ubica octavo con 9 unidades, apenas un punto por encima del Pirata. El cruce tendrá un valor doble: sumar y sacar de competencia directa a un rival que pelea el mismo objetivo.
En cuanto a la formación, Zielinski no podrá contar con Lisandro López, expulsado la fecha pasada, ni con Facundo Quignon, que arrastra un esguince leve en el tobillo izquierdo.
Posibles formaciones
- Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández y Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, César Pérez y Aarón Molinas; Abiel Osorio y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.