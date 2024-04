Belgrano recibe a Inter de Porto Alegre en el Mario Kempes. El Inter, un plantel con muchos nombres de chapa, pero que no viene con todo su potencial, por ejemplo dos de sus delanteros estrellas.

El equipo de Juan Cruz Real, que viene de golear a Tigre por la Copa de la Liga, no podrá contar con una de sus figuras como es Ulises Sánchez, con rotura de ligamentos que lo deja fuera del equipo por 8 meses.

La posible alineación celeste para el debut en la Sudamericana sería con Ignacio Chicco; Juan Barinaga, Matías Moreno, Mariano Troilo y Nicolás Meriano; Jeremías Lucco, Santiago Longo, Ariel Rojas y Francisco González Metilli; Bryan Reyna y Lucas Passerini. DT: Juan Cruz Real.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet no pasa por el mejor presente. El pasado lunes fue eliminado sorpresivamente en la semis de la Campeonato Gaúcho, al perder por penales frente al Juventude, y terminó con molestias físicas su principal delantero Enner Valencia.

El ecuatoriano jugó hasta el final, incluso acertó en la tanda de penales con su disparo, pero el jueves no entrenó y no lo incluyeron en la lista de concentrados que viaja a Córdoba para el el debut con Belgrano. Tampoco la Lucas Alario, ex delantero de River, por lo que Chacho Coudet pondría un sólo punta: el colombiano Rafael Santos Borré.

Sí serán de la partida los argentinos Fabricio Bustos, defensor cordobés (de Ucacha) ex Independiente, y el ex River, Gabriel Mercado.

Una probable formación del Inter sería con Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick y Wanderson; Borré y Wesley.

El encuentro entre Belgrano e Inter será controlado por Kevin Ortega, quien tendrá como asistentes a Michael Orue, Jesús Sánchez y Augusto Menéndez (cuarto), en el VAR estará Diego Haro y como AVAR Jhonny Bossio, todos de nacionalidad peruana.

Los seguidores de Inter que llegarán desde Porto Alegre ocuparán la popular Willington en el estadio Mario Kempes. El punto de encuentro señalado por las autoridades del operativo de seguridad para los brasileños es el costado norte del Parque del Kempes, detrás del estadio Mario Alberto Kempes.