Belgrano derrotó a Banfield en Alberdi y es animador de la zona A

Belgrano volvió a sonreír en el Gigante de Alberdi. Por la fecha 4 del Torneo Clausura, el equipo de Ricardo Zielinski se impuso 2-1 y consiguió su primera victoria como local en lo que va del campeonato.

Gabriel Compagnucci abrió el marcador y el “Chino” Zelarayán amplió la ventaja, desatando la alegría de la hinchada celeste. La visita descontó a través de Mauro Méndez, pero no le alcanzó para arruinar la noche pirata.

Con este resultado, Belgrano se ubica segundo en la Zona A, a solo un punto de Estudiantes, y confirma su buen presente futbolístico. Además, cortó una racha de cinco partidos sin ganar en Alberdi, alimentando la ilusión de pelear por la cima en lo que resta del torneo.

LOS GOLES

Gran jugada del Chino Zelarayán, que dejó solo a Campagnucci para firmar el 1-0 parcial.

La magia del Chino Zelarayán. Gran jugada, pared, derechazo y el 2-0 para la B.

El descuento. Centro pasado, pase al medio y el descuento del Taladro. Gol de Mauro Méndez.

Compacto del partido:

LA PREVIA:

La actualidad de Belgrano

El "Pirata" atraviesa un gran momento impulsado por su reciente avance a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. La semana pasada, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski derrotó contundentemente 2-0 a Independiente de Avellaneda en los octavos de final, mostrando un "gran andar" y una "imagen renovada". En el Torneo Clausura, Belgrano debutó con un triunfo ante Huracán, luego cayó ante Racing y empató sin goles con Independiente Rivadavia en condición de visitante.

A pesar de su presente positivo, Belgrano tiene un desafío pendiente en casa: corta una racha de cinco partidos sin triunfos en el Gigante de Alberdi. Su última victoria como local fue el 23 de febrero, con un 2-0 contra Defensa y Justicia, seguido de tres empates y dos derrotas. El equipo busca "dar un golpe en la mesa" y mejorar su posición en la Zona A del certamen.

En cuanto a novedades del plantel, Nicolás Fernández regresa a la formación inicial tras cumplir una suspensión, en reemplazo de Julián Mavilla. Además, Lucas Zelarayán y Franco Jara vuelven al ataque, reforzando la capacidad ofensiva del equipo. El defensor Mariano Troilo, quien fue convocado a la Selección en las Eliminatorias, está cerca de unirse al Pisa de Italia, pero seguirá siendo considerado por Zielinski hasta que se concrete su traspaso.

La situación de Banfield

El "Taladro", bajo la dirección técnica de Pedro Troglio, llega a este compromiso con la urgencia de sumar puntos para alejarse de las posiciones comprometidas en la tabla de promedios y la anual. Banfield ha conseguido cuatro unidades en este inicio de campeonato, la misma cantidad que Belgrano.

En su última presentación, el equipo sufrió una derrota por 3-1 como local ante Barracas Central. Pedro Troglio expresó su preocupación en conferencia de prensa, señalando: "Tenemos que seguir trabajando y pensar en lo que viene. Hay que seguir sumando porque las derrotas te aprietan". La situación del equipo en la tabla anual es delicada, con 18 puntos, solo uno más que Talleres, Aldosivi y Sarmiento, que actualmente están en la zona de descenso.

Una noticia negativa importante para Banfield es la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Brandon Oviedo, lo que lo mantendrá fuera de las canchas por más de seis meses.

Formaciones Probables y Datos Clave del Partido: