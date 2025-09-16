Belgrano en San Luis: asi será la ‘Ruta Celeste’ y el operativo especial para hinchas

Con un aforo esperado de 28 mil espectadores, se activó un operativo especial para el traslado de las parcialidades de Belgrano y Newell’s Old Boys. Los hinchas del “Pirata” viajarán en 52 micros.

El partido se jugará este miércoles a las 18:00 en el Estadio Parque La Pedrera, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina.

El objetivo principal es reforzar la seguridad en rutas, con controles sobre colectivos y vehículos particulares, garantizando la protección de las hinchadas hasta San Luis.

El operativo está coordinado por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO) e involucra a personal de la Policía de Córdoba: Direcciones General de Seguridad Capital y Departamentales Sur, Policía Caminera, G.O.P., S.E.O.M., DUAR y Guardia de Infantería, entre otros.

Los micros de Belgrano partirán entre las 04:00 y 06:00 del miércoles, siguiendo la Ruta Nacional N° 36 hasta Río Cuarto y luego la N° 8. Ingresarán a San Luis por el límite de Vizcacheras, donde serán encapsulados hasta Villa Mercedes.

Los hinchas de Newell’s saldrán desde Rosario a la 01:00, por la Ruta Nacional N° 33 hasta Rufino y luego por la N° 7 en Córdoba. Entrarán a San Luis por el puesto de Justo Daract y también serán escoltados hasta el estadio.