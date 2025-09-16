Belgrano en San Luis: asi será la ‘Ruta Celeste’ y el operativo especial para hinchas
El Ministerio de Seguridad de Córdoba desplegó un dispositivo para acompañar y controlar el viaje de los hinchas piratas rumbo a Villa Mercedes para los cuartos de final de la Copa Argentina.
Con un aforo esperado de 28 mil espectadores, se activó un operativo especial para el traslado de las parcialidades de Belgrano y Newell’s Old Boys. Los hinchas del “Pirata” viajarán en 52 micros.
El partido se jugará este miércoles a las 18:00 en el Estadio Parque La Pedrera, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina.
El objetivo principal es reforzar la seguridad en rutas, con controles sobre colectivos y vehículos particulares, garantizando la protección de las hinchadas hasta San Luis.
El operativo está coordinado por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO) e involucra a personal de la Policía de Córdoba: Direcciones General de Seguridad Capital y Departamentales Sur, Policía Caminera, G.O.P., S.E.O.M., DUAR y Guardia de Infantería, entre otros.
Los micros de Belgrano partirán entre las 04:00 y 06:00 del miércoles, siguiendo la Ruta Nacional N° 36 hasta Río Cuarto y luego la N° 8. Ingresarán a San Luis por el límite de Vizcacheras, donde serán encapsulados hasta Villa Mercedes.
Los hinchas de Newell’s saldrán desde Rosario a la 01:00, por la Ruta Nacional N° 33 hasta Rufino y luego por la N° 7 en Córdoba. Entrarán a San Luis por el puesto de Justo Daract y también serán escoltados hasta el estadio.