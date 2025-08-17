Belgrano Femenino: goleada contundente y liderazgo compartido en el campeonato

El equipo femenino de Belgrano festejó con una sólida y contundente victoria 3 a 0 frente a San Luis FC este sábado. Este importante encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Campeonato Femenino de Primera, se disputó en el Gigante de Alberdi, donde las Piratas hicieron de locales.

Las Piratas definieron gran parte del partido en el primer tiempo. Los goles iniciales fueron obra de Alaides Paz y Romina Núñez, quienes encaminaron la victoria para el conjunto cordobés. En la etapa complementaria, Guillermina Grant amplió la diferencia y selló la goleada en Alberdi.

Gracias a este triunfo, Belgrano alcanzó la cima de la Zona A con 4 puntos. Actualmente, comparten el liderazgo con Ferro. Detrás de ellos se encuentran SAT y Boca, ambos con 3 unidades, quienes aún tienen compromisos pendientes este domingo frente a Platense e Independiente respectivamente, lo que podría modificar las posiciones.