Belgrano fue goleado por Central Córdoba en Alberdi

Belgrano cayó 3-0 ante Central Córdoba en el estadio Julio César Villagra, por la fecha 6 del Torneo Clausura.

El Pirata comenzó mal el partido con un gol tempranero en contra. Una mala salida del arquero Thiago Cardozo a los 2 minutos, permitió que Gonzalo Verón cabeceara prácticamente solo frente al arco para poner en ventaja al elenco santiagueño.

Tras repetidas imprecisiones, el Celeste logró recuperar el juego colectivo y mejoró la cara en la primera mitad.

A los 23 minutos un buen zurdazo de Nicolás Meriano terminó rozando el palo izquierdo del ex arquero de la T, Alan Aguerre.

Belgrano fue de menos a más y Lucas Zelarayán fue en gran parte la razón. El “Chino” se hizo cargo de la distribución en el juego, y a los 28 minutos tuvo una chance clara tras una jugada en la que eludió a Iván Pillud y terminó rematando al arco.

A los 31 del primer tiempo Franco Jara tuvo una de las más claras de la “B”. El delantero conectó un gran centro de Zelarayán que terminó tapando notablemente Alan Aguerre. El remate se fue por pocos centímetros sobre el segundo palo.

A los 37 minutos tras un pase brillante del “Chino”, Nicolás “Uvita” Fernández se perdió un mano a mano. El delantero tuvo el empate, pero se agigantó, una vez más, Alan Aguerre.

En el inicio del segundo tiempo, el Pirata tuvo una chance clara para empatar el partido. El Chino sacó un gran remate desde afuera del área, que rozó los dedos de Aguerre y reventó el travesaño.

A los 8 minutos del complemento, el ex Talleres Diego Barrera finalizó una gran contra del Ferroviario y puso el 2-0 en Alberdi.

A los 74 minutos de juego, un fuerte patada de Lisandro López a Diego Barrera dejó con 10 al Pirata.

Con uno menos, y con más espacios, Central Córdoba se agrandó y a los 84 minutos consiguió el tercer tanto de la mano de Diego Barrera. El ex Talleres marcó su primer doblete en Primera División en Alberdi.

LA PREVIA

El Pirata, que estrenará su nueva camiseta, se medirá ante el elenco santiagueño, que viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Lanús, en un partido que se le escapó en los últimos instantes del juego. En el plano local, el Ferroviario está invicto en el Clausura: suma cuatro empates y una victoria, pero necesita mejorar su rendimiento para afirmarse en los puestos de arriba.

El equipo del Ruso Zielinski viene con una racha positiva, acumulando cuatro triunfos en sus últimos siete partidos.

El último compromiso disputado por el Celeste fue ante Aldosivi en Mar del Plata, donde consiguió un magro empate con falencias en el juego. Este lunes será una buena oportunidad para despejar dudas y demostrar protagonismo, ya que un triunfo lo dejaría en la punta de la Zona A junto a Barracas Central, que tiene 11 puntos.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Santiago Longo y Federico Ricca; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Central Córdoba (SE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Godoy, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.