Belgrano le gana a Banfield en Alberdi por el Torneo Clausura

Belgrano y Banfield se enfrentan en el Estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro es televisado por ESPN Premium.

EGran jugada del Chino Zelarayán, que dejó solo a Campagnucci para firmar el 1-0 parcial.

La actualidad de Belgrano

El "Pirata" atraviesa un gran momento impulsado por su reciente avance a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. La semana pasada, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski derrotó contundentemente 2-0 a Independiente de Avellaneda en los octavos de final, mostrando un "gran andar" y una "imagen renovada". En el Torneo Clausura, Belgrano debutó con un triunfo ante Huracán, luego cayó ante Racing y empató sin goles con Independiente Rivadavia en condición de visitante.

A pesar de su presente positivo, Belgrano tiene un desafío pendiente en casa: corta una racha de cinco partidos sin triunfos en el Gigante de Alberdi. Su última victoria como local fue el 23 de febrero, con un 2-0 contra Defensa y Justicia, seguido de tres empates y dos derrotas. El equipo busca "dar un golpe en la mesa" y mejorar su posición en la Zona A del certamen.

En cuanto a novedades del plantel, Nicolás Fernández regresa a la formación inicial tras cumplir una suspensión, en reemplazo de Julián Mavilla. Además, Lucas Zelarayán y Franco Jara vuelven al ataque, reforzando la capacidad ofensiva del equipo. El defensor Mariano Troilo, quien fue convocado a la Selección en las Eliminatorias, está cerca de unirse al Pisa de Italia, pero seguirá siendo considerado por Zielinski hasta que se concrete su traspaso.

La situación de Banfield

El "Taladro", bajo la dirección técnica de Pedro Troglio, llega a este compromiso con la urgencia de sumar puntos para alejarse de las posiciones comprometidas en la tabla de promedios y la anual. Banfield ha conseguido cuatro unidades en este inicio de campeonato, la misma cantidad que Belgrano.

En su última presentación, el equipo sufrió una derrota por 3-1 como local ante Barracas Central. Pedro Troglio expresó su preocupación en conferencia de prensa, señalando: "Tenemos que seguir trabajando y pensar en lo que viene. Hay que seguir sumando porque las derrotas te aprietan". La situación del equipo en la tabla anual es delicada, con 18 puntos, solo uno más que Talleres, Aldosivi y Sarmiento, que actualmente están en la zona de descenso.

Una noticia negativa importante para Banfield es la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Brandon Oviedo, lo que lo mantendrá fuera de las canchas por más de seis meses.

Formaciones Probables y Datos Clave del Partido: