Belgrano le gana a Newell's, en el Gigante de Alberdi, por la novena fecha del Torneo Clausura.

A los 38 minutos del primer tiempo, una mala salida del ex Belgrano Juan Espínola le permitió a Francisco González Metilli llegar al gol y abrir el marcador del partido. El volante probó desde larga distancia y marcó su primer tanto con la casaca de Belgrano.

Al término del primer tiempo, el otro arquero también fue protagonista. Tras una fallida salida de Cardozo, el Pipa Benedetto amagó ante el arquero pirata, quien terminó cometiéndole falta al delantero. Luego de varios minutos, el ex Boca decidió patear al medio y Cardozo contuvo el remate.

El Pirata arrancó con todo el complemento. A los cuatro minutos del segundo tiempo, un buen desborde de Sporle terminó en un golazo de Nicolás Uvita Fernández. Belgrano estira la ventaja y se pone 2-0 arriba.

Dos minutos más tarde del gol de la “B”, el ex Talleres, Gonzalo Maroni vio la roja en la Lepra. La fuerte patada del volante dejó con 10 al elenco rosarino.

¿CÓMO LLEGAN LOS EQUIPOS?

El Pirata llega entonado. El pase a semifinales de la Copa Argentina mostró una mejoría notable respecto del flojo rendimiento anterior. Sin embargo, en la Liga Profesional todavía necesita sumar para meterse en la pelea.

Esta noche, en Alberdi, el equipo de Ricardo Zielinski volverá a verse las caras con Newell’s por la novena fecha del Torneo Clausura. Será apenas cinco días después del cruce en Villa Mercedes, donde el Celeste fue mucho más que el conjunto rosarino y se impuso 3-1.

Los dos llegan con 9 puntos en la tabla de la zona A. Comparten el puesto 12 y necesitan ganar para acercarse a la zona de clasificación. El empate tampoco les sirve demasiado.

Belgrano viene de igualar sin goles con San Martín de San Juan en el Clausura. La Lepra, en cambio, venció 2-0 a Atlético Tucumán en su última salida.

El Ruso Zielinski repetiría el equipo que jugó en San Luis. Del otro lado, Cristian Fabbiani continuará con el esquema mostrado en la provincia puntana y dejará a Banega y Benedetto en el once.